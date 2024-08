Candidato presidencial uruguayo quiere solución negociada para Venezuela

El proceso electoral en Venezuela fue “defectuoso y poco claro”, admitió Orsi

El candidato presidencial opositor uruguayo, Yamandú Orsi, apoyó este fin de semana una solución pacífica y negociada a la crisis venezolana e insistió en que “el sufrimiento debe ser el menor posible”. El representante del Frente Amplio hizo esos comentarios al analizar la sugerencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de que se podría formar un gobierno de coalición entre el PSUV y la PUD a la espera de nuevas elecciones.

“Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ha habido muertes, violencia y eso es lo que más nos debe preocupar. Cualquier proceso tiene que terminar bien, pero mientras tanto el sufrimiento debe ser el menor posible”, argumentó Orsi.

Venezuela “es un país muy rico, y eso genera la atención del mundo. Creo que es bueno, porque el proceso fue viciado y poco claro, que se busque una y otra vez una solución acordada y pacífica”, afirmó.

“Por un lado, me reconforta el espíritu latinoamericanista que de repente se apodera de algunos, porque el pueblo de Venezuela ha sido muy generoso con los uruguayos”, explicó también al tiempo que recordó que los dirigentes extranjeros no deben tomar partido. “Creo que no ayuda que desde el gobierno se tomen posiciones tan definidas hacia un sector político de otro país. Hay que tener mucho cuidado”, subrayó.

“Hay dos posiciones... a nivel internacional que más o menos se alinean. Los que echan más leña al fuego, porque obtienen algún beneficio, y los que buscan una solución pacífica”, señaló también durante una rueda de prensa en Lascano, en el departamento (provincia) de Rocha.

Respecto al discurso del viernes del enviado de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, quien calificó al régimen del presidente Nicolás Maduro de dictadura totalitaria, Orsi recordó que Venezuela no era miembro de la OEA y por lo tanto nada bueno puede salir de dicha entidad. Orsi también subrayó que la clase dirigente de su país estaba concentrada en lo que sucede en Venezuela mientras siete personas fueron “asesinadas a tiros durante un fin de semana en Uruguay”.

“A la hora de priorizar hay filosofía, ideología y pensamiento”, destacó Orsi.