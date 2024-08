Machado anuncia protesta ecuménica contra Maduro

La comunidad internacional ha entendido lo que significa que Maduro pretenda quedarse por la fuerza, argumentó Machado

La líder opositora venezolana anunció este viernes que “no dejaremos las calles” y se comprometió a realizar una manifestación mundial en apoyo a su postura sobre el resultado de las elecciones del 28 de julio, que insiste ganó Edmundo González Urrutia, de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), por 67% a 30% de los votos frente al oficialista Nicolás Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como vencedor.

“El mundo tiene que ver la fuerza, la determinación y la decisión que hemos tomado los venezolanos, que esto no tiene vuelta atrás. No vamos a abandonar las calles. No significa que vamos a estar en la calle todos los días. Esto se maneja, se hace con inteligencia, con disciplina y perseverancia”, insistió Machado a través de un video en vivo en Instagram junto a la influencer Lele Pons.

“Vamos a invitar y convocar al mundo entero, a todos los venezolanos y latinoamericanos, a todas las personas que les duele la justicia, la libertad y la verdad, a que nos acompañen en un momento de encuentro de todos afuera y adentro”, agregó.

“No nos vamos a rendir hasta lograr el objetico. No podemos detenernos hasta el final y lograr que esos votos de millones de venezolanos sean respetados”, insistió Machado, quien también argumentó que la crisis de su país afecta además a otras naciones.

“Ya no es solo todo el país unido, también la comunidad internacional, porque ha entendido el enorme problema que significa, no solo para Venezuela que Maduro pretenda quedarse a la fuerza”, subrayó.

A su juicio, la recomendación de Maduro contra WhatsApp y la prohibición durante 10 días de la plataforma X demostraron que “tienen miedo”.

A pesar de su anuncio, Machado no dio una fecha concreta para su protesta ecuménica contra el supuesto fraude de Maduro. Sin embargo, indicó que esa manifestación debía ser “organizada, cívica y pacífica” pero “no dócil” porque se necesitaba “una estrategia súper robusta” para acabar con el gobierno chavista.

Por su parte, Maduro rechazó cualquier negociación de transición con Machado, a quien tildó de “terrorista” y “prófuga de la justicia”.

“El único que tiene que negociar en este país con Machado es el fiscal general”, sostuvo Maduro.

En este escenario, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha ofrecido asilo político a Maduro como posible salida a la crisis. Pero la propuesta fue rechazada por el régimen de Caracas. El prominente líder partidario Diosdado Cabello dijo que Mulino estaba actuando como un portavoz de poca monta “del imperialismo”.