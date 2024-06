Pettovello hace mella en los índices de aprobación de Milei

Pettovello fue comparada con la ex primera dama Fabiola Yáñez, que poco bien le hizo a la imagen del entonces presidente Alberto Fernández

Un estudio de la consultora Zuban Córdoba mostró que los índices de aprobación del presidente argentino Javier Milei caen por debajo de los de otros funcionarios de su administración, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Estos resultados estarían impulsados por los escándalos que involucran a la protegida del mandatario, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

A pesar del impulso del Gobierno Libertario tras la aprobación en el Senado de la llamada Ley Bases, la prórroga del swap con China y otros logros, un reciente escándalo que involucra la ineficiencia de Pettovello y su agencia en la distribución de alimentos a los más necesitados, además de la contratación de personal tercerizado con salarios superiores a los de los funcionarios regulares, mientras afirmaba que las cuentas del Estado debían equilibrarse para llegar al déficit cero, dañó la imagen del jefe de Estado.

Según Ana Paola Zuban, de la encuestadora, “la imagen de Pettovello es comparable a la foto de Fabiola en Olivos”, dijo en relación a las fotos de cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yáñez en la Residencia de Olivos durante los aislamientos sanitarios de la pandemia de Covid-19 en las que el entonces presidente Alberto Fernández quedó retratado rompiendo las reglas que él mismo había decretado. Pettovello tiene sólo 36,3% de imagen positiva y 59,7% de rechazo.

Por su parte, Milei mantiene una valoración positiva del 43,7%, mientras que la negativa alcanza el 55,8%. “El presidente Milei ha sufrido este mes una de sus caídas más pronunciadas en los seis meses de gobierno. La primera crisis del último mes ha tenido claramente su efecto. Los distintos indicadores de gestión siguen mostrando una evaluación económica negativa”, señalaron Zuban y Gustavo Córdoba al presentar el informe de opinión.

La misma consultora había encontrado que Milei tenía un 46,6% de imagen positiva y un 52,7% de representación a fines de mayo. A mediados de abril, la jefa de Estado tenía 47,2% de apoyo y 52,5% de rechazo.

La aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Bases con el voto de desempate de Villarruel “despeja momentáneamente los nubarrones grises que se vislumbraban en el horizonte”, explicaron los encuestadores.

La ministra de Seguridad, Bullrich, que fue candidata presidencial derrotada el año pasado, obtuvo un 47,1% de imagen positiva contra un 41,5% negativa, mientras que Villarruel tuvo un 46,2% de apoyo y un 52% de rechazo.

Tras la victoria en el Congreso, la administración de Milei está a punto de recibir las herramientas que decía necesitar para rescatar a Argentina de su difícil situación. Por lo tanto, la constante mención al gobierno anterior ya no será una excusa válida y los Libertarios “serán juzgados cada vez más por sus propios resultados”, señalaron también Zuban y Córdoba.

Asimismo, los encuestadores advirtieron que la actuación de Pettovello “desde el ocultamiento hasta la negación, la subestimación, la información falsa, etc.” puede provocar “una ruptura del contrato electoral tácito entre el gobernante y la ciudadanía”.

Dentro de la oposición, el dirigente peronista Juan Grabois obtiene un 46,2% de imagen positiva y un 52% de negativa, mientras que la ex presidenta Cristina Kirchner aparece con un 45,5% de aprobación y un 53,6% de rechazo. Ricardo Alfonsín, hijo del ex Presidente Raúl Alfonsín tuvo un 44,5% de apoyo y un 49,9% de rechazo. El ex Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sorprendió con un 34,9% de imagen positiva aunque con un 60,2% de negativa. El ex presidente Mauricio Macri tiene un 30% de imagen positiva pero un 67,4% de desaprobación.

El estudio de Zuban Córdoba se realizó entre 1.400 personas consultadas entre el 7 y el 8 de junio de 2024, con un cuestionario estructurado en el formato CAWI (entrevistas asistidas por computadora).