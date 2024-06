Paraguay no ve con buenos ojos la sugerencia de la ONU de legalizar el aborto

“Ellos son libres de hacer recomendaciones, pero nosotros somos libres y haremos valer nuestra soberanía”, enfatizó Gutiérrez

El ministro de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Walter Gutiérrez, dijo este viernes en Asunción que una sugerencia de las Naciones Unidas para legalizar el aborto en el país sudamericano choca con la Constitución y otras leyes nacionales. “Tendríamos que cambiar la Constitución”, explicó.

La Constitución Nacional reconoce la vida desde la concepción, por lo que no es posible despenalizar el aborto en el país, señaló también Gutiérrez. “Fuimos y dimos muy enfáticamente nuestra posición, el respeto a nuestra Constitución de la República del Paraguay que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Ellos son libres de hacer la recomendación que quieran, pero nosotros también somos libres como pueblo soberano y autodeterminado de respetar nuestras normas”, dijo.

Gutiérrez también recordó que la oficialista Asociación Nacional Republicana, también conocida como Partido Colorado (ANR-PC), que tiene mayoría parlamentaria, no está de acuerdo con la despenalización del aborto e insiste en ser firmes custodios de la vida desde la concepción, con la firme convicción de que el interés superior del niño es de rango constitucional.

La ONU también presionó a Paraguay sobre la edad para contraer matrimonio consensual, señalando que la actual debe ser rebajada de 18 a 16 años.

Además, la ONU abordó la cuestión de la orientación de género en los niños. La documentación, enviada a Paraguay por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, también insta a facilitar “el reconocimiento legal rápido, transparente y accesible de su identidad de género, sin condiciones abusivas para los niños, niñas y adolescentes trans y de género diverso”. En otro apartado, solicita al país que “adopte la educación de género y la haga parte del currículo escolar obligatorio”.

Gutiérrez argumentó que la Constitución de Paraguay ya habla de garantizar la igualdad de derechos y eliminar toda forma de discriminación. “La intención que tienen es ir individualizando a los distintos colectivos, eso es innecesario”. Por lo tanto, no hacía falta una ley del Congreso, sostuvo el ministro. “¿Cómo va a resolver un niño si es transexual o no es transexual? Realmente tenemos muchos otros problemas, muchas otras prioridades que atender, y no encaja en nuestra línea y filosofía de trabajo”, añadió.

Gutiérrez dijo que la ONU cuestionó la postura del gobierno sobre las políticas basadas en el enfoque de familia, que según la administración del presidente Santiago Peña necesitan ser fortalecidas.

Sobre la respuesta de Paraguay a la ONU a través de la Cancillería, Gutiérrez dijo que “en primer lugar manifestamos que con sorpresa, por ejemplo, tomaron en consideración afirmaciones que no son ciertas, por ejemplo, el caso de que aquí había como una línea conspirativa de un tema antivacunas, que los niños dejaban de vacunarse por eso, una situación totalmente falaz”.

“Nuestro gobierno, garantiza como premisa mayor la protección de la vida desde la concepción, la protección y el enfoque de garantizar los derechos de los niños desde el fortalecimiento de la familia en su rol protector”, agregó.

“Entiendo que a muchos les moleste hablar de un enfoque protector de la familia, pero si bien hablamos del interés superior del niño, obviamente el niño está o debe estar dentro de la familia, un niño no puede estar desvinculado de la familia, entonces además de buscar la protección de los derechos de los niños, también está la protección de la familia y nuestras políticas públicas están basadas en el fortalecimiento de la familia, lo dijimos con mucha fuerza, con mucha claridad y lo sostenemos”, dijo también a Radio Ñandutí.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió oficialmente a Paraguay una serie de recomendaciones sobre cambios en materia de niñez y educación. “Despenalizar el aborto en todas las circunstancias y garantizar el acceso de las adolescentes a servicios de aborto y atención postaborto seguros, oportunos y de calidad”, señala expresamente el documento.