Éxito total del peregrinaje de 130 Veteranos y Familiares a las Falklands

Los Veteranos visitantes durante varios de los actos que cumplieron en las Islas

El éxito de la visita de unos 130 Veteranos de la guerra de Falklands y familiares, a las Islas entre el 9 y 15 de noviembre fue resaltado por la secretaria de la Comisión del 40 aniversario,

Phyl Rendell y la propia gobernadora Alison Blake. Cartas de agradecimiento a todos los Isleños por su generosidad y amplitud en hospedar, atender y cuidar de los visitantes han sido publicadas en el Penguin News. Un charter especial de la Real Fuerza Aérea se encargó del traslado de los visitantes, pero todos los otros gastos corrieron a cuenta de las Falklands.

Phyl Rendell, secretaria de la Comisión del 40 Aniversario escribió, “Gracias a todos los anfitriones y todos los conductores que ayudaron con el operativo ”Corporate Veteran.“ Un gran agradecimiento a todos los anfitriones en Stanley quienes hospedaron y cuidaron de los 130 Veteranos, familiares y acompañantes durante su visita el fin de semana de la Recordación. Sin vuestra generosidad el peregrinaje no podría haber sido posible.

Gracias también por cuidar de nuestros invitados un día más y luego llevarlos a las Instalaciones de la Fuerza de Defensa de las Falklands, tempranito en la mañana del martes para que comiencen el vuelo de retorno a sus hogares. Estamos muy agradecidos a Fiona Didlick por vincular anfitriones y visitantes, y mantenerlos al tanto de la siempre cambiante información sobre los vuelos.

Gracias a Jimmy Moffat, Sean y Kelly por organizar a tantos buenos conductores para pasear a nuestros invitados y el sábado llevarlos a recorrer la Isla Este. Los conductores se ofrecieron y vinieron de lugares tan distantes como North Arm y Goose Green para cooperar e integrarse.

Infinitas gracias a TODOS en la comunidad quienes ayudaron de tantas formas para asegurar que el operativo, ”Corporate Veteran“ fuera un éxito.

La Gobernadora Blake por su parte dijo, ”quiero reconocer y agradecer públicamente a la Comisión del 40 Aniversario y a la totalidad de la comunidad de las Falklands por la bienvenida, apoyo y esfuerzos que nos entregara una extraordinaria operación en esta pasada semana.

Ninguna otra comunidad tan pequeña podría haber respondido de la forma que lo hizo esta al desafío de hospedar tantos Veteranos y sus familiares simultáneamente, a la vez que asegurando un programa tan emotivo como ajustado a la circunstancia.

Cada visitante con que me crucé me pidió que les hiciera llegar sus felicitaciones por la organización de la visita, por los programas y por la bienvenida recibida de sus anfitriones y la gente de las Falklands. Me dijeron cuán tocados y sentidos en el alma, y en algunos casos cuán abrumados por el apoyo y generosidad de cada uno con que se encontraron, no sólo en eventos formales sino también cuando por ahí, caminando por alguna calle, o de compras o deteniéndose para comer algo. Muchos me dijeron que el viaje excedió todas sus expectaciones a todo nivel. En las palabras de un Veterano que me abordó, “Vine a las Islas como un visitante, pero me voy como un miembro de una comunidad de las Islas Falkland por demás generosa que me brindó además una gran bienvenida”