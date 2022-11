Chile presionado para tomar partido en la disputa entre EEUU y China

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, dijo el jueves en Bangkok, Tailandia, que su administración había sido presionada “para decir de qué lado estamos” en la escalada de tensión entre China y Estados Unidos, que se centra principalmente en el tema de Taiwán.

Las declaraciones de Boric se produjeron en su primer día en Tailandia, donde participa en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), grupo del que también forman parte ambos países. El mandatario chileno tiene previsto reunirse en privado con su colega chino Xi Jinping el viernes.

“Estamos enfrentando una guerra comercial entre Estados Unidos y China y estamos enfrentando algunas presiones, no públicas, pero sí privadas, para decir de qué lado estamos”, dijo Boric. “Nosotros, como país soberano, tenemos autonomía para tener relaciones con todo el mundo y queremos aumentar nuestras relaciones con ambos”, añadió.

“Es un gran honor para mí estar en la primera y más importante universidad de Tailandia, estoy muy impresionado por la cálida acogida que me han dado y estoy muy emocionado de tener esta conversación con académicos y estudiantes. Me gustaría decir que nuestra relación con Asia-Pacífico, y especialmente con Tailandia, no se limita al comercio, y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Tenemos mucho más que compartir y aprender el uno del otro”, dijo Boric en la conferencia “Relaciones entre Chile, América Latina y Asia: Perspectiva de futuro” en la Universidad Chulalongkorn de Bangkok, donde también leyó un poema de Pablo Neruda.

”El comercio, por supuesto, es muy importante (...), pero queremos conocer sus tradiciones y su cultura“, subrayó Boric antes de reunirse con empresarios de las 21 economías de la APEC y con jefes de gobierno de Japón y Canadá. Todavía no se han confirmado las informaciones sobre una reunión prevista con el Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden.

”Después de un viaje muy largo, de unas 25 horas, hemos aterrizado aquí en Tailandia para poder llevar a cabo este proceso continuo de integración de nuestro país, que me siento orgulloso de representar con los países de Asia-Pacífico y de APEC“, dijo Boric.

El mandatario sudamericano tiene previsto reunirse con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y con el de Canadá, Justin Trudeau.

”Espero traer buenas noticias a nuestro país, tanto en términos de inversión, reactivación de la economía, como de intercambio cultural y fortalecimiento de la democracia”, dijo Boric.

La APEC se creó en 1989 y está formada por 21 países de la cuenca del Pacífico, entre ellos Australia, Brunei, Canadá, China, Chile, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.