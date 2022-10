Precios de los inmuebles caen en el 90% de Buenos Aires

Los alquileres de viviendas en Buenos Aires han subido un 69% y la oferta sigue siendo limitada

Según un relevamiento publicado por el diario porteño Ámbito, el 90% de los barrios de la capital argentina registró una caída en el precio de venta de los inmuebles en septiembre de 2022 en comparación con el mes anterior.

El estudio realizado por el sitio web Zonaprop mostró que desde 2019 la caída total ascendió al 20,1% y al 4,9% en lo que va de 2022.

En este escenario, el número de transacciones subió con respecto a las cifras de 2021, mostró la investigación de Zonaprop. El valor promedio del metro cuadrado en la ciudad se ubica en promedio en US$ 2.238, un 0,7% menos que en el mes anterior. Se trata de la decimoctava disminución mensual consecutiva de al menos un 0,5%. Las unidades a estrenar tienden a caer menos, detectó también la investigación.

Según la publicación, un estudio monoambiente en CABA cuesta US$ 96.830, mientras que un departamento de dos ambientes de 50 metros cuadrados se vende a US$ 117.058 y uno de tres ambientes de 70 metros cuadrados vale US$ 165.050, según la zona de la ciudad. Un metro cuadrado en la exclusiva zona de Puerto Madero se vende a US$ 5.578, mientras que la misma superficie se consigue a US$ 1.078/m2 en Villa Lugano.

La investigación también mostró que el 55% de las propiedades de Buenos Aires son para alquilar. Según Zonaprop, la tendencia se mantiene sin cambios desde 2019. El estudio también mostró una reversión parcial de la tendencia derivada de los días de la pandemia del COVID-19.

Los alquileres están al alza, debido a las dificultades de acceso a la vivienda en propiedad. Los precios de un alquiler mensual están aumentando por encima de la inflación y la oferta sigue siendo limitada.