Fiscal General de Colombia levanta órdenes de captura contra jefes del ELN

Petro dijo que buscaba “construir el camino” hacia la paz

La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que levantará todas las órdenes de captura contra los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), siguiendo las instrucciones del presidente de Colombia Gustavo Petro.

El jefe de Estado dijo que esta medida tiene como objetivo crear mejores condiciones para las negociaciones de paz en La Habana.

Entre los beneficiados por estas acciones está Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN en Cuba, quien también participó en las conversaciones con el entonces presidente Juan Manuel Santos en 2018.

También están en la lista Víctor Orlando Cubides, alias Aureliano Carbonell; Luz Amanda Pallares, alias 'Silvana Guerrero'; Juan De Dios Lisarazo, alias Alirio Sepúlveda; y Manuel Gustavo Martínez, alias Pablo Tejada, entre otros.

Las órdenes de captura contra ellos se activaron en enero de 2019, después de que el ELN reivindicara el atentado contra una escuela de cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó una veintena de muertos y cerca de 70 heridos. En ese momento, el gobierno del entonces presidente Iván Duque congeló todas las conversaciones.

Desde la victoria de Petro en las elecciones de junio de 2022, la cúpula del ELN ha expresado su interés en retomar las conversaciones de paz que se iniciaron en febrero de 2017 en Quito. Este mes se han celebrado reuniones en La Habana, aunque sin apenas avances por el momento.

Petro dijo el lunes que con la suspensión de las órdenes de captura y extradición buscaba “construir el camino, ojalá rápido y expedito, donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia”.

Una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Álvaro Leyva, fue enviada a La Habana a principios de este mes para mantener conversaciones exploratorias con el fin de establecer las reglas del juego para una futura mesa de negociación.

La Fiscalía General de Colombia dijo en 2016 que el ELN era responsable de 15.896 crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Según CNN citando a Insight Crime, el líder del ELN es Eliécer Herlinto Chamorro, alias “Antonio García”, quien está al mando desde junio de 2021, cuando Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, dejó el cargo que ocupaba desde los años 70.

“Antonio García” nació en enero de 1956 en Mocoa, Putumayo, al suroeste de Colombia. Se unió al grupo guerrillero en 1975 y ascendió rápidamente en las filas de la organización. Tiene una notificación roja de Interpol por secuestro, homicidio agravado y robo agravado.

El ELN tiene un Comando Central compuesto por cinco miembros: uno de ellos es el comandante militar, que también sirve de líder de toda la organización, y el resto se encarga de los asuntos políticos, los asuntos internacionales, las operaciones financieras y las comunicaciones entre el Comando Central y los “Frentes de Guerra” en los que se organiza la guerrilla.

Pablo Beltrán fue el jefe de la delegación del ELN para las conversaciones de paz con el gobierno de Santos en 2016 en Quito, Ecuador. Desde entonces es uno de los principales negociadores del ELN. Se le busca por homicidio, lesiones personales y terrorismo.

Víctor Orlando Cubides, también conocido como Aureliano Carbonell o Pablo Tejada, es considerado uno de los “intelectuales” de esta guerrilla y también es miembro de la comisión de diálogos del ELN. Es buscado por la Interpol por el atentado terrorista contra la academia de policía en 2019.

En una entrevista concedida a Verdad Abierta en 2020, Carbonell aseguró que la confrontación con otros grupos criminales en el departamento de Norte de Santander forma parte de su proyecto insurgente y negó que el ELN tenga vínculos con el narcotráfico. ”El ELN no tiene ninguna relación con el narcotráfico... No tiene laboratorios, no procesa (cocaína)“, dijo el líder guerrillero en agosto de 2020. ”El ELN tampoco está involucrado en la comercialización, en general... No está involucrado en eso”.