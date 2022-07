Evo dice que no se le negó ayuda médica al motociclista argentino

En el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana, cuando Argentina presentó una protesta contra Bolivia por posible mala praxis en la muerte de un motociclista, Fernández almorzó con Evo

El ex presidente boliviano Evo Morales aseguró este martes, durante un almuerzo en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, que el maestro salteño jubilado que falleció tras un accidente de moto cerca de Santa Cruz de la Sierra había recibido toda la atención médica posible, contradiciendo así las declaraciones de sus familiares y amigos.

“Uno fue atropellado por un camión, en ese momento pasó una ambulancia y lo llevaron al hospital. No sé de dónde sale que faltó atención médica. Quizás nos faltó un avión o un helicóptero pero hubo atención. No se puede abandonar a los que no tienen dinero, todos son atendidos”, insistió Morales.

El ex mandatario boliviano se encuentra en Argentina desde el lunes para dictar conferencias en la Universidad de Rosario y otros centros culturales, se informó.

El ex jefe de Estado subrayó que el caso se ha exagerado y que según las autoridades de la ciudad de Ivirgarzama -donde ocurrió el incidente vial- “no es cierto” que la víctima no haya recibido atención médica, según las autoridades locales. Morales dijo que había hablado por teléfono con el alcalde de Ivirgarzama, Eduardo Adimberg, quien le dijo que Alejandro Benítez había recibido asistencia médica boliviana.

Junto a Fernández y Morales almorzaron la portavoz presidencial Gabriela Cerruti; el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el futuro embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde y los diputados oficialistas Carlos Heller y Eduardo Valdés.

La reunión con el reconocido antiestadounidense Morales tuvo lugar pocos días antes del próximo encuentro de Fernández con el presidente Joseph Biden el 25 de julio en Washington DC, para evaluar una posible renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El encuentro tuvo lugar en el marco del Día de la Fraternidad Boliviano-Argentina que conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de la general Juana Azurduy, heroína de la independencia latinoamericana.

“Con mucha alegría y un abrazo fraterno, me reencontré con mi hermano Evo Morales. En el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana, seguimos fortaleciendo la democracia en América Latina”, subrayó el Presidente argentino.