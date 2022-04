Buenos Aires: EuroLat vota este jueves los temas acordados

CFK subrayó que el derecho internacional debe ser respetado por todos los países

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernàndez de Kirchner (CFK), dio la bienvenida en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires a los más de 100 legisladores que participaron en las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) de este año bajo el lema “Una recuperación económica justa, inclusiva y pacífica”.

El grupo parlamentario multinacional votará este jueves los temas acordados por los distintos grupos de trabajo

“La pandemia ha trastornado vidas, gobiernos y el planeta entero”, dijo CFK durante la sesión de apertura de la decimocuarta Asamblea Parlamentaria EuroLat en el Auditorio Nacional “La Ballena Azul”. Las sesiones de trabajo se extendieron del 11 al 14 de abril.

CFK afirmó que “la pandemia ha trastocado vidas, gobiernos y el planeta entero” y “acentuó trágicamente la desigualdad”. También señaló que “incluso en las grandes tragedias podemos aprender cosas que nos son útiles”.

La titular del Senado subrayó que “la pandemia vino a reinstaurar la idea de Estado” y se interrogó: “¿Alguien se ha preguntado qué hubiera sido de la vida de todos si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales y negociando vacunas para salvarnos?”

“Quien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas es un necio o un cínico, y hay de los dos”, dijo, al tiempo que insistió en que los gobiernos del mundo deben “centrarse en lograr una nueva ingeniería” para abordar “el problema de la desigualdad con mayor eficacia, justicia y equidad”.

También subrayó que el derecho internacional debe ser respetado por todos los países. “Que acatemos el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas es una gran idea que no se está aplicando y que el mundo requiere”, señaló.

“De los cinco países que componen el Consejo de Seguridad con asiento permanente y derecho a veto, todos ellos -excepto China- han incumplido en algún momento las normas del derecho internacional. Hemos denunciado el doble rasero de las potencias que se creen por encima de los países y no respetan el derecho internacional. La ocupación de Malvinas por la fuerza encuentra al Reino Unido apoyado por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechazan, y cuando les conviene porque son sus aliados, no pasa nada”, prosiguió.

La ex mandataria argentina también se preguntó cuánto poder tienen los Parlamentos, los Ejecutivos o los Poderes Judiciales si la mayoría de las veces están “cooptados por factores económicos”. Afirmó que sabe por experiencia propia que “recibir una faja y un bastón de mando” no equivale a tener poder real.

CFK también cuestionó el hecho de que ella haya sido procesada por supuestas irregularidades durante su mandato pero ningún juez advirtiera ninguna irregularidad o ilegalidad “cuando nuestro país fue endeudado con el mayor e ilegal préstamo que se recuerda, por la forma en que fue otorgado por el FMI”.

Entre otros asuntos, los miembros de EuroLat iban a debatir sobre la cooperación penal, la incitación al odio, el seguimiento de las negociaciones y acuerdos comerciales y el desarrollo de plataformas digitales, además de cuestiones culturales, sociales y educativas, con especial atención a la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre en un contexto post-pandémico marcado por el impacto de la guerra en Ucrania en el mercado mundial de alimentos. Otros debates se centrarán en la lucha contra el narcotráfico y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como en la situación de los derechos LGBTI en la UE y en América Latina.

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Bicontinental, creada en junio de 1999 en el marco de las Cumbres UE-ALC (entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe).