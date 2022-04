Exportaciones uruguayas crecen 28% en marzo de 2022

En marzo de 2021 Uruguay vendió ganado por valor de US$ 18,4 millones a China. Esa cifra se redujo a cero en marzo de 2022

Las exportaciones de Uruguay aumentaron 28% en marzo de 2022 en comparación con el mismo mes del año pasado, según el informe Uruguay XXI divulgado este viernes en Montevideo, que tomó en cuenta cifras de las zonas francas. La carne de vacuno volvió a ser el producto estrella.

Las ventas de productos uruguayos al exterior sumaron US$ 1.056 millones, correspondiendo a China y Estados Unidos el 75% de los envíos del mes pasado. Ambos países incrementaron sus compras en US$ 5,3 y US$ 3,6 millones, respectivamente.

De esta forma, la cifra acumulada de exportaciones a lo largo del primer trimestre del año asciende a US$ 2.896 millones, se informó.

El trigo se situó justo detrás de la carne de res, con un aumento tanto en volumen como en precio debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. El primer trimestre de 2022 finalizó con US$ 160 millones en trigo exportado, una mejora del 120% con respecto al mismo trimestre de 2021.

El arroz fue el tercer producto con mayor incidencia durante el mes de marzo. Sus ventas crecieron a US$ 44 millones más y se triplicaron en términos interanuales. En el primer trimestre de este año, las ventas de arroz fueron un 86% superiores a las del año pasado.

Detrás de la carne vacuna, el trigo y el arroz, se ubicaron la celulosa, la soja y los vehículos, mientras que el ganado en pie, la malta y la madera incidieron negativamente en la variación del mes pasado.

En cuanto a los productos que registraron una caída en las ventas, se destaca el ganado en pie. En marzo de 2021 cerraron en US$ 18,4 millones (totalmente comprados por China) y cayeron a cero en marzo de 2022. Las exportaciones de malta, que en marzo del año pasado fueron de US$ 21,3 millones, cayeron a US$ 8 millones. Brasil y Paraguay redujeron sus compras en US$ 10,8 y US$ 2,7 millones, respectivamente.

En cuanto a clientes, hubo aumentos en las ventas a los principales socios de Uruguay respecto a marzo de 2021. Hubo un aumento en las exportaciones a China (6%), Brasil (13,5%), Estados Unidos (20,1%) y Argentina (53%), Argelia (146,2%) y Chile (80,4%).