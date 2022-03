Falklands en transición a mayor apertura en materia de Covid-19, a partir del 4 de mayo

“Precisamos avanzar hacia una situación endémica lo antes posible, y creo que a principios de mayor estaremos en la mejor posición posible”

El gobierno de las Islas Falkland ya había anunciado el proceso de evaluación de las medidas referidas a los controles por la pandemia de Covid 19, y esta semana el Consejo Ejecutivo, con el debido asesoramiento sanitario y legal decidió que a partir del próximo 4 de mayo, los actuales Reglamentos 2022, sobre el Control de Enfermedades Infecciosas (Coronavirus: Viajes Internacionales; Responsabilidad de los Operadores y Cuarentena), serán revocados, siempre y cuando medidas específicas sean cumplidas.

Qué es lo que cambia?

A partir del 4 de mayo, no habrá más requisito legal para,

* Ingresar a un período de cuarentena al llegar a las Falklands

* Suministrar evidencia de una prueba de Covid 19 negativo como condición de ingreso a las Islas Falkland, sin embargo este puede aún ser un requisito como condición para aquellos que arriben a las Islas por aire o por mar

* Viajar desde el Aeropuerto de Mount Pleasant, MPA, en transporte específico, siempre que los viajeros continúen a cumplir con los necesarios requisitos de seguridad para ingresar o salir del Complejo de Mount Pleasant.

Adicionalmente no habrá necesidad de auto aislarse si se les identifica como Contacto Nivel 1, pero alternativamente serán alentados a testearse diariamente, o sea que si hay alguna persona en el hogar en auto aislamiento por dar positivo a prueba de Covid 19, entonces los restantes miembros del núcleo habitacional no precisan auto asilarse, pero podrán ingresar y salir del hogar libremente, aunque se recomienda que se testeen diariamente y adoptar precauciones racionales para salvaguardar al resto del núcleo habitacional.

Qué es lo que no cambia?

Hasta el próximo 4 de mayo todas las medidas referidas al Covid 19 permanecen firmes. Esto significa que la prueba para ser librado del aislamiento sigue operativo, dependiendo en el estatus de vacunación de cada individuo y además las restricciones impuestas por la cuarentena deben respetarse. La razón por la cual no se implementan los cambios inmediatamente es para poder cumplir, primeramente, con condiciones específicas, a decir,

* Una serie de sesiones de vacunación han de cumplirse primero para asegurarse que nuestra comunidad está tan protegida como sea posible; los detalles de esos refuerzos de vacunas serán provistos próximamente, previo al 4 de mayo.

* El hospital hará una revisión de sus planes de resiliencia (como lo ha hecho a lo largo de los últimos dos años) para asegurarse que cuenta con los necesarios recursos en respaldo de la población local.

* Asegurarse que se cuenta con suficientes kits de LFD (Lateral Flow Device) y la necesaria medicación disponible para el público.

* Que todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen suficientes planes de continuidad comercial efectivos, para poder operar en un medio ambiente donde infecciones de Covid 19 pueden ocurrir.

Es este el momento correcto para considerar o realizar estos cambios?



Primero y ante todo, nunca estaremos mejor protegidos como comunidad que como lo estamos ahora. Hemos atravesado dos años de la pandemia y, merced tanto a la cuidadosa y considerada conducta de nuestra población, al igual que al éxito inmenso de nuestro programa de vacunación, hemos sido capaces de proteger a nuestra gente de enfermedades serias y hasta de la muerte. Queremos continuar con este enfoque equilibrado, que es liderado por la ciencia e información correspondiente mediante cuidadosas consideraciones en todos los aspectos que puedan impactar en la comunidad de las Falklands. Nuestra gente es testigo que tanto la Organización Mundial de la Salud, OMS, como la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido han estado recomendando a los países iniciar una transición, desde una situación de pandemia, a una situación endémica, la cual básicamente quiere decir una nueva fase para la salud pública, donde la enfermedad circula ampliamente, aunque sin embargo hay un número declinante de casos serios y una inmunidad que ha crecido muchísimo.

Dra. Beccy Edwards, Jefa de Servicios Médicos

La Jefa de Servicios Médicos de las Islas, Dr. Beccy Edwards dijo sobre el particular, “Se trata de un gran paso pero es absolutamente el correcto en cuanto a la perspectiva de salud pública de nuestra comunidad. Precisamos avanzar hacia una situación endémica en cuanto sea seguro hacerlo, y, creo que a principios de mayo, estaremos en la mejor posición posible. Sin embargo esto no quiere decir que sentirse aprehensivo no sea necesario, lejos de ello, es natural que la gente siga preocupada. Pero nuestros servicios de salud y sociales estarán prestos en apoyo a la comunidad a medida que avanzamos a la siguiente fase, tal cual hemos continuado a hacer durante los últimos dos años. Inevitablemente comenzaremos a ver casos de Covid 19 en nuestro comunidad, y que se difunden rápidamente pero quiero asegurarle a todos que de ninguna manera estamos en la misma posición de marzo 2020. Tenemos una población en condiciones de vacunar, casi totalmente inoculada incluyendo nuestros colegas en MPC, y los más clínicamente vulnerables dentro de la comunidad. Para ellos apenas unos pocos, recibirán ayuda adicional y serán guiados para asegurarse que se mantienen sanos. Especialmente importante es resaltar que la ciencia se ha desarrollado radicalmente durante estos dos años pasados, al igual que nuestra habilidad para administrar la situación, trabajando estrechamente y con el respaldo de nuestra comunidad”

Tom Bale

Tom Bale, Director de Servicios Sociales y de Salud agregó, “sabemos que esta afirmación inicial no responderá a las preguntas de todos, pero queríamos que la comunidad supiera, tan pronto como fuera posible, de los cambios que aguardan por delante. Entre ahora y el 4 de mayor nos vamos a asegurar que haya oportunidades para que los miembros de la comunidad eleven sus preocupaciones y hagan las preguntas necesarias, y también estamos trabajando en otras formas de compartir información con la opinión pública, en nombre de los servicios sociales y de salud, detalles de los cuales serán anunciados muy pronto. Adicionalmente el gobierno continuará a emitir anuncios detallados en las semanas que vienen, y alentamos a todos a mantener los ojos abiertos a la espera de los mismos.”

Qué significarán los cambios para las Islas Falklands?



Los cambios significarán que las Islas Falkland estarán trabajando para un retorno al libre movimiento de personas, ya sea en temas de viajes como a una mayor flexibilidad a integrantes de la comunidad respecto a sus preferencias personales. Seguramente nos habilite a disfrutar de una temporada completa de turismo el veranos próximo, en la cual veremos cruceros más grandes visitar las Islas y la reanudación de vínculos aéreos. Quizá aún más importante, nos permita dar los primeros pasos hacia una relativa normalidad, algo que no ha visto el mundo desde marzo del 2020“.

MLA Mark Pollard

A su vez el legislador electo MLA Mark Pollard, destacó que ”no puedo expresar en palabras cuán inmensamente orgulloso estoy de nuestra comunidad y de lo que hemos alcanzado desde la aparición de la pandemia. Gente fuera de las Islas puede que piensen que nos ha sido fácil, dado lo bien que hemos administrado los recursos para mantener el virus a raya, pero esto ha sido resultado directo de la cooperación y buena voluntad de nuestra gente, Más aún hemos continuado a recibir excelente asesoramiento y guía por parte de nuestros profesionales, quienes no solo han seguido a la ciencia, pero también lo aplicaron a través del lente de aquello que es alcanzable y realizable para nuestra comunidad. Si bien soy consciente que algunos puede que estén nerviosos ante la perspectiva de tener el virus circulando en las Islas, y puede que resulte en algunas disrupciones limitadas y de corto plazo, también solo es permisible legalmente restringir la libertad de las personas cuando es proporcional al riesgo mayor que puede implicar para toda la población. Somos una nación que creemos firmemente en nuestros derechos constitucionales y ahora estamos en posición de remover esas restricciones a las libertades públicas. También e increíblemente importante, debo remarcar que en la eventualidad que tengamos que aplicar medidas de emergencia para proteger nuestra gente en el futuro, esto es algo que no dudaremos en considerar su implementación, de resultar apropiado.”

La resolución del Consejo Ejecutivo que brinda más detalles sobre las medidas anunciadas puede leerse en línea, visitando este sitio.