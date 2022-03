Productores bananeros de Ecuador buscan declaratoria de emergencia

Ecuador solía enviar 1,8 millones de cajas de banano por semana a Rusia y 180.000 cajas a Ucrania. Foto: Sebastián Astorga

Los productores de banano ecuatorianos en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y El Oro han realizado bloqueos de carreteras exigiendo al gobierno que intervenga y compre el excedente resultante de la operación militar de Rusia en Ucrania.

“Solicitamos al Presidente de la República que con los excedentes del precio del petróleo compre los racimos de banano, un millón de racimos por semana que permitirán descongestionar la fruta que está siendo reprimida”, Segundo Lozano, vocero de los bananeros de El Oro, dijo a los periodistas.

En Puerto Inca, en la provincia del Guayas, cientos de pequeños y medianos productores de banano arrojaron a la carretera decenas de racimos, según imágenes de TV y redes sociales. Los productores también reclaman la creación de un fondo de contingencia y el control del precio oficial del banano.

Lozano señaló que “el conflicto entre Rusia y Ucrania son 800.000 cajas” de exportaciones que ahora no tienen mercados de destino.

“Hay alrededor de 7 millones de cajas que van a otros mercados del mundo, pero nos están pagando un precio miserable (…) El conflicto es entre esos países”, dijo Lozano.

Según los bananeros, antes de la operación rusa en Ucrania, una caja de se vendía entre US$ 3,50 y US$ 6, mientras que ahora el precio ha bajado a entre US$ 0,06 y US$ 1,30.

La viceministra de Exportaciones e Inversiones, Lorena Konanz, dijo que el Gobierno estaba negociando con China y Corea del Sur la venta del producto que no puede ingresar a Rusia o Ucrania.

Los productores de banano estiman que, desde la operación rusa, alrededor de 1,15 millones de cajas quedaron sin enviar.

Antes de la operación militar, Ecuador enviaba 1,8 millones de cajas de banano por semana a Rusia y 180.000 cajas a Ucrania.

(Fuente: Sputnik)