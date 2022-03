Científicos chinos anuncian vacuna efectiva contra SARS-Cov-2 y H7N9

Hasta ahora, el H7N9 se transmite de las aves a los humanos, pero eso puede cambiar si el virus muta, advirtieron los científicos

Investigadores chinos han anunciado que han desarrollado una vacuna única contra el coronavirus y la influenza, que se ha probado con éxito en ratones, se informó este lunes.

Científicos de la Universidad de Fudan, con sede en Shanghái, publicaron sus hallazgos en el Journal of Virology, donde reportaron haber diseñado un inmunógeno fusionando el dominio de unión al receptor SARS-CoV-2 con el tallo conservado de hemaglutinina H7N9 y lo expresaron usando un vector de adenovirus de chimpancé.

Cuando se probó en ratones, la vacuna -llamada AdC68-CoV/Flu- indujo de manera efectiva anticuerpos dirigidos tanto contra el SARS-CoV-2 como contra la influenza, brindando protección frente al SARS-CoV-2 (incluidas sus variantes emergentes) y la infección por H7N9, según el estudio.

H7N9 es una cepa de gripe aviar de la cual se informó por primera vez que había infectado a humanos en China en marzo de 2013. Es más probable que cause epidemia en invierno y primavera. Según un estudio reciente publicado el mes pasado por The Lancet, el virus H7N9 es transmitido a los humanos por los pollos en los mercados avícolas y no hay evidencia de transmisión de persona a persona. Se dice que el virus H7N9 infectó al menos a 108 personas, 22 de las cuales finalmente murieron.

Científicos de las universidades de Zhejiang y Hong Kong escribieron en The Lancet que el virus se transmitió a los humanos en un mercado de alimentos frescos. Para determinar si el virus se transmitía de las aves a los humanos, los investigadores recolectaron muestras de heces de 20 pollos, cuatro codornices, cinco palomas y 57 patos, todos de mercados avícolas que habían visitado los pacientes. Dos de las cinco palomas (40%) y cuatro de los 20 pollos (20%) dieron positivo a la presencia de H7N9, pero no se encontró el virus en ninguno de los patos y codornices analizados.

Tras analizar la composición genética del virus extraído de uno de los pacientes, que compararon con el análisis del virus extraído de uno de los pollos, los investigadores concluyeron que las similitudes entre ambos sugieren que el H7N9 se transmitía esporádicamente de aves a humanos. “Esta es la primera vez que se prueba definitivamente la transmisión de aves a humanos del virus H7N9”, dijo la nota en The Lancet.

A diferencia de otros tipos de influenza aviar, en el caso del H7N9, no hubo aumento de muertes de aves antes de la aparición de infecciones en humanos.

Los científicos también monitorearon a personas, incluidos familiares y profesionales de la salud que habían estado en contacto con pacientes con H7N9, y ninguno de ellos había desarrollado ningún síntoma, lo que sugiere que el virus no se transmite entre humanos. Sin embargo, el análisis genético muestra que el virus ha adquirido algunas características que lo adaptan específicamente a la infección de mamíferos, por lo que si el H7N9 continúa adaptándose, podría dar lugar a infecciones con síntomas menos graves y una transmisión más eficiente entre humanos, según los científicos.