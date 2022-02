Falklands puerto nuevo: Severa crítica al estudio de impacto medioambiental

La maqueta del puerto nuevo en Falklands cuya construcción es apoyada mayoritariamente pero también hay críticas

La polémica por el estudio de impacto ambiental del futuro puerto a construirse en las Islas Falkland no cesa y tiene una nueva vuelta de tuerca con una carta pública de la organización independiente, Falklands Conservation.

Según el semanario Penguin News, Falklands Conservation, FC, emitió una carta en términos muy fuertes expresando su insatisfacción con dicho estudio de impacto medioambiental para el nuevo puerto. El estudio fue realizado por una empresa contratada por la constructora BAM Nutall, quienes a su vez afirman que el estudio fue presentado en consulta con el gobierno de las Falklands, FIG, y otras partes interesadas locales.

Los planes para el puerto nuevo van a ser considerados en estos días, por la Comisión de Construcción y Planificación, PBC, en una reunión pública que ha sido trasladada a la sede de los juzgados de Stanley pues permite la concurrencia de una audiencia mayor a la normal, con respecto a la Sala de la Liberación del Secretariado de la administración de las Islas, donde usualmente se desarrolla.

Andy Stanworth, Gerente de Falklands Conservation dijo que “Falklands Conservation reconoce los potenciales beneficios que las nuevas instalaciones portuarias pueden generar y aún más importante, esto incluye beneficios medioambientales. La política del gobierno junto a la voluntad política y las aspiraciones de la comunidad, todos apuntan a aprovechar las oportunidades presentadas por el desarrollo de grandes obras de infraestructuras, con el fin de lograr desenlaces positivos para la naturaleza. Pero Falklands Conservation entiende que esta es una oportunidad perdida, con la actual propuesta para el puerto nuevo.

”El proyecto tendría que colaborar con los usuarios de los terrenos adyacentes de forma de dar más realce a todo el medio ambiente costero brindando beneficios naturales y para disfrute de la comunidad. Ordenando la línea costera, mejorando elementos como vertederos y lagunas, y plantas nativas, pueden brindar un desarrollo mejorado y accesible tanto para la vida silvestre y como para la comunidad. Todavía hay oportunidad de hacer posibles tales escenarios que reflejan los deseos políticos y de la comunidad para nuestra valiosa franja costera“

En su carta oficial, Falklands Conservation utilizó términos aún más fuertes. Al introducir una lista de ”significativas preocupaciones“ afirma, ”el informe EIS presentado omite la llave clave en la actual política de desarrollo medioambiental en las Islas: La Estrategia Medioambiental de las Islas Falkland...Adicionalmente la relevante política no ha sido interpretada correctamente y la referencia a la legislación clave en materia de vida silvestre es incorrecta, por ejemplo relativa a la 'pale maiden', que es considerada la flor nacional de Falklands.

Falklands Conservation sostiene en general que “la calidad y precisión del EIS se considera pobre, particularmente dada la escala de costos de la propuesta de desarrollo. Errores ocurren en toda su extensión...El uso de información incorrecta y pasada en el tiempo críticamente reduce la confianza en las evaluaciones hechas y conclusiones arribadas, y podrían resultar en mayores riesgos para la vida silvestre y el pleno del medio ambiente, más allá de los presentados. En particular, la apropiada política medioambiental puede que no haya sido implementada para asegurar la protección medioambiental donde se entendía necesaria”

“Hay poca o ninguna indicación en el EIS que las oportunidades medioambientales han sido consideradas; más bien el sumario no técnico despacha una lista de afirmaciones desdeñosas a propósito de riesgos ”despreciables“. Claramente un riesgo reducido no es un no riesgo, y el EIS carece a cuenta de no marcar enfoques para reducir consecuencias indeseables aún más”.

La respuesta de FC concluye afirmando que, “muchos de los temas con el actual EIS podrían haber sido evitados mediante mejores consultas y comprometiendo, particularmente con aquellos que poseen información y experiencia tales como departamentos del gobierno de las Falklands, organizaciones locales e integrantes de la propia comunidad.

”FC no ha tenido contactos en cuanto al EIS, desde el anuncio del intento de desarrollar una propuesta y hasta luego que el EIS fuera presentado“

Se agrega que ”la situación subraya que las líneas maestras del actual EIA para el Control de Desarrollo son insuficientes para asegurar calidad en el proceso...FC gustaría que los procedimientos de EIA fueran significativamente reforzados y estandarizados y el actual EIS mejorado para permitir un robusto proceso de toma de decisiones en pos del medio ambiente“

El secretario de la PBC, el legislador electo MLA Pete Biggs hablando sobre temas relativos al puerto nuevo dijo que la carta de FC ”será considerada como parte del proceso normal de gobernanza relativos a las solicitudes de planificación elevadas, junto a todas las otras presentaciones de miembros del público y de otras organizaciones.

“Durante todo el proceso del proyecto del puerto, el gobierno ha tratado siempre de mitigar los potenciales impactos al medio ambiente, razón por la cual se ha cumplido con un detallado estudio de los impactos, riesgos y mitigaciones, al igual que una Declaración de Impacto Medioambiental, y las recomendaciones de este son consideraciones fundamentales para la BPC”, concluyó el legislador MLA Biggs.