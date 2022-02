Redada policial en favela de Río deja 8 civiles muertos

El teniente coronel Uirá do Nascimento Ferreira dijo que la operación fue un éxito, aunque la persona contra la que se había dictado la orden de captura sigue prófuga.

Ocho personas murieron este viernes después de una redada policial en Río de Janeiro en un barrio marginal local (favela). Los agentes del orden intentaban ejecutar una orden de captura contra Chico Bento, presunto líder de una banda de narcotraficantes.

La operación tuvo lugar en el suburbio norteño de Vila Cruzeiro, donde decenas de policías de Río de Janeiro, y de la Carretera Federal llegaron a las 5 am hora local.

Se produjo un tiroteo de tres horas, después del cual se informó de la muerte de ocho civiles. Sus identidades no han sido confirmadas hasta la madrugada del sábado. Según un comunicado, durante el operativo se produjo un enfrentamiento, que dejó “ocho delincuentes heridos que luego fallecieron por la gravedad de sus heridas”.

“La operación fue un éxito. Lamentamos la muerte de ocho personas, que pudieron haber sido detenidas, pero no hicieron caso a la orden de la policía de detenerse y resistieron nuestra acción”, dijo el teniente coronel Uirá do Nascimento Ferreira, del Batallón de Operaciones Especiales. de la Policía Militarizada de Río de Janeiro, aunque admitió que no pudieron arrestar a Bento, quien quedó así prófugo.

Varios negocios y escuelas cercanas a la zona tuvieron que suspender sus actividades como medida de precaución.

El secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro también dijo que se incautaron siete rifles, cuatro pistolas, 14 granadas y 72 kilogramos de cocaína. La favela fue tomada hace varias semanas por la Policía para aumentar la seguridad en la zona. El Supremo Tribunal Federal (TSF) de Brasil había exigido medidas para reducir la letalidad policial en las favelas y dio a las autoridades locales 90 días para elaborar un plan.

El secretario de la Policía Militar, coronel Luiz Henrique Marinho, señaló que la operación fue el resultado de recientes trabajos de inteligencia. “Es un operativo integrado entre la Policía Militar y la Policía Federal de Carreteras, además de un trabajo de inteligencia que se realizó durante unos meses. La información que teníamos era que integrantes de una facción grande se escondían” allí, explicó.

Destacó que el operativo buscó actuar con seguridad y minimizar riesgos. “Encontramos una gran resistencia para avanzar en nuestros objetivos, y estos elementos probablemente estaban en esa resistencia”, dijo sobre las muertes.