Polémica en Falklands: construcción del puerto condenaría suministro de productos frescos

El establecimiento de Market Garden, de varias hectáreas junto a donde está emplazado FIPASS y se levantará el puerto nuevo

Tim Miller, el emprendedor quien con ingenio y paciencia ha logrado un abastecimiento de productos frescos a la población de Stanley

La construcción del futuro puerto de las Islas Falkland no se ha iniciado y aún se está en la etapa de planificación para comenzar las obras, pero igualmente han surgido algunos inconvenientes planteados por los residentes, para lo cual se ha abierto una ventana de tiempo para recibir quejas, ya sea por temas de costos o de impactos al medio ambiente, en general de quienes cuestionan dicho emprendimiento.

Pero ahora ha surgido un problema bastante más complicado del momento que involucra a un fuerte hincha del puerto, pero que también verá su negocio liquidado en pocos meses a propósito de la obra y que desde el semanario Penguin News se califica como un “potencial atentado contra la salud” del pueblo.

En efecto, Tim Miller titular de Market Garden, Stanley Growers, el proveedor de verduras, tubérculos y legumbres frescas de las Islas, un complejo que también incluye flores, semillas y plantines para trasplantar, ocupa varias hectáreas frente a la actual estructura portuaria flotante de FIPASS, ha anticipado que para el invierno del 2023 tendrá que desmantelar su emprendimiento agrícola como resultado de recientes mediciones de agrimensores calculando caminos de acceso a las obras civiles, tanto para desarmar FIPASS como construir el puerto nuevo.

Las opciones de caminos de acceso implican cruzar espacios cultivados en suelos preparados para agricultura de papas, y más de un invernáculo de polietileno donde crecen entre otros, tomates, pepinos, morrones, berenjenas además de otro donde mediante hidroponía lechugas y variedades de hoja.

“A pesar de estar decididamente a favor del puerto, si los actuales planes para el desarrollo del puerto nuevo avanzan como se programan, mi negocio estará liquidado para el invierno del 2023”, explicó Miller.

“Estimo que algo más del 50% de la tierra que utilizo para plantar será aprovechada para las opciones de caminos de acceso a un obrador. El gran problema para Market Garden son los caminos de acceso a la obra que se han planteado”

Miller reveló que en las etapas de posibles locaciones para el puerto, autoridades del gobierno advirtieron de dos potenciales rutas de acceso al obrador junto a Fipass, una más al norte de la que ahora midieron los agrimensores y era la preferida por Market Garden pues seguía la línea de la costa, y una segunda, que según planes actuales, es más al sur que originalmente y liquida campo y medio de cultivo, al igual que dos invernáculos, túneles de polietileno, uno de 30 por 90 pies y otro de 30 por 120 donde se crían plantas de hoja mediante hidroponía.

Miller agregó que en las reuniones con jerarcas del gobierno le mostraron los caminos de acceso y convino trabajar con el gobierno en la opción sobre la costa ya que la opción más al sur era en detrimento de su establecimiento. Es más, escribió al gobierno de las Islas diciendo que “no consideraba la opción más al sur tal cual estaba planteada”, y también incluyó una copia del usufructo que tenía otorgado para las tierras donde plantar, el cual establece que “suelos utilizados para plantar cosechas” no serán reintegrados al gobierno. Miller agrega que nunca tuvo respuesta alguna respecto a los términos del usufructo o su oferta de “hacer todo lo que fuera necesario para asegurar la ruta de acceso siguiendo la línea de la costa”.

Más tarde cuando un equipo de la constructora del puerto, BAM Nuttall llegó a las Islas, Miller les permitió el ingreso para que realizaran todo el relevamiento necesario para las opciones que se manejaban, bajo el entendimiento que se considerarían ambas opciones. Miller recuerda que durante dicha visita un integrante del equipo de la constructora le comentó, “para ti la ruta del sur va a significar el caos”

Cuando meses después fue informado por el gobierno que la ruta de acceso sur era la que sería tomada, Miller admitió que le resultó “un shock total”, y que si nada sucede de parte del gobierno, el negocio enfrenta su fin en el invierno del 2023.

Miller explicó que Market Garden suministra el 90% del comercio de verduras frescas disponibles en las Falklands y para lo cual depende mucho de los túneles de polietileno para las cosechas a lo largo del años, a la vez que ayudan a financiar otros emprendimientos más caros como el sistema de hidroponia.

Agregó además que hay ciertas variedades que son plantadas por Stanley Growers que no pueden ser importados debido al riesgo de introducir pestes y/o enfermedades a las Falklands. También dijo que la opción de otras tierras, alternativa que se barajó, resultaba imposible debido al tiempo que toma preparar un suelo para hacer agricultura. Proceso que no solo incluye preparar la tierra, reemplazando la flora ya existente, sino además levantar barreras de protección contra el viento o plantando árboles con el mismo fin. Narró que durante el proceso de preparación de suelos para plantar en los espacios actuales de su emprendimiento, hace unos 34 años, se cosechaban menos papas que las que se plantaban; cerdos fueron utilizados para romper los terrones de tierra y se plantaron refugios para lo que son ahora espacios de trabajo aprovechables.

“Todo esto toma mucho, mucho tiempo”, dijo Miller.

El legislador electo MLA Mark Pollard quien tiene bajo su responsabilidad la cartera de Servicios Comerciales y es miembro del grupo de seguimiento de las obras del puerto nuevo dijo al respecto, “Stanley Growers han elevado sus preocupaciones y esperamos poder trabajar con ellos para encontrar formas que impacten su negocio de la menor forma posible”.

“Si bien no estoy en posición de, ni me corresponde negociar, he de solicitar se me entreguen informes al día de la situación. Afectar un emprendimiento local o el suministro de vegetales y/o frutas frescas de forma negativa es lo último que queremos”, y agregó con respecto al lugar del camino de acceso al futuro obrador. “Hay numerosos factores para ubicarlo donde se ha planificado”, sostuvo incluyendo gradientes, radios, costos, ubicación de servicios vitales

En cuanto al usufructo, y condiciones, de las tierras con que cuenta Market Garden, MLA Pollard sostuvo que el gobierno de las Falklands está en conversaciones con Stanley Growers respecto a los impactos en sus tierras cultivables, pero “desconozco el tema del usufructo otorgado por la Corona y sus condiciones, pero estoy seguro que seguiremos apegados a lo que marca la ley”

Empero desde la página editorial del semanario Penguin News se anticipó que abrirán las páginas para que los habitantes de las Falklands expresen su opinión sobre lo que se describió como “una terrible decisión, y evitable situación por parte del gobierno de las Falklands,” pues impactará en la salud de la población.

El emprendimiento de Stanley Growers es en verdad un gran éxito para las Islas, pues no solo provee de mercadería fresca a la población de Stanley, sino también avitualla a pesqueros y en temporada de verano a cruceros. Los productos no son baratos, pero la alternativa es importarlos desde Chile o Uruguay, principalmente por barco, con el considerable costo del flete, la distancia y el tiempo que cuestiona su frescura.

Además en tiempo de pandemia prácticamente sin contactos con Chile o Uruguay, ni pensar del costo de traer desde Inglaterrra por ejemplo tomates y lechugas