YPF de Argentina invertirá US$ 90 millones en energía solar

“Sin energía no hay desarrollo, sin desarrollo no hay producción y sin producción no hay trabajo”, dijo Manzur

El jefe de Gabinete de Argentina, Juan Manzur, presidió este lunes el acto en el que la estatal petrolera YPF anunció que invertirá U$S 90 millones para desarrollar un parque de energía solar en Ullum, en la provincia de San Juan, donde mejor se adaptan las radiaciones a este tipo de emprendimientos.

Se espera que el nuevo parque solar Zonda de YPF Luz, que se ubicará en la localidad de Bella Vista, genere a principios de 2023 unos 300 MW de electricidad, suficiente para abastecer a 140.000 hogares.

El parque se construirá en tres etapas, cada una entregará 100 MW, lo que combinado representará una reducción anual de 120,000 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Las obras de construcción generarán al menos 90 nuevos puestos de trabajo y estarán terminadas a principios de 2023, se informó.

Alrededor del 40% de la producción futura de la planta ya se ha destinado a empresas mineras de la zona.

En el anuncio se unieron a Manzur el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, el director general de YPF, Pablo González, el director general de YPF Luz, Martín Mandarano, así como otras autoridades provinciales.

Según Uñac, esta inversión de YPF permitirá duplicar la cantidad de paneles solares que la provincia ya tiene conectados a la red eléctrica nacional. “Esta inversión pudo haber sido en cualquier otra provincia, pero con las condiciones de radiación en San Juan decidieron hacerla aquí, gracias por apostar al desarrollo federal”, subrayó el Gobernador.

Mandarano explicó que YPF Luz ha estado invirtiendo en generación eléctrica desde 2013, primero con gas natural, que dijo es el “puente” entre la energía convencional y renovable, y luego con proyectos eólicos. “Hoy lanzamos nuestro primer proyecto solar en San Juan, donde la radiación es una de las más fuertes del mundo. Tenemos mediciones que nos permiten afirmar que es uno de los puntos que compite con el Desierto de Atacama, lo que nos permitirá llevar a cabo un proyecto de alta eficiencia”, explicó.

Los paneles a utilizar son bifaciales, es decir, captan la luz del sol tanto directamente como la que rebota en el suelo. “Con esto diversificamos nuestra matriz energética, y ya son seis provincias donde opera YPF Luz”, agregó Mandarano. “Queremos energía cada día más barata”, continuó. Una energía que “llegue a toda la población, que sea sustentable, renovable y asequible para los argentinos”.

González destacó el Centenario de YPF “desde el sueño del [General Enrique] Mosconi de una petrolera diferente, cuando el mundo pensaba en una matriz privada de explotación de hidrocarburos, se pensaba en un activo estratégico nacional”.

El gerente general de la empresa agregó que YPF “ha seguido la historia de Argentina, cuando fue privatizada y recuperada en 2012”, e insistió en que ”hoy estamos pensando que la etapa de la transición energética se va a financiar con los recursos de fuentes convencionales y de hidrocarburos no convencionales”.

A juicio de González, “YPF tiene la obligación de producir petróleo y gas” para abastecer todo el mercado local. También subrayó que una empresa que no hace mucho parecía en quiebra, “hoy estamos anunciando una inversión de US$ 3.700 millones para este año, [que] es el más grande de los últimos cinco años”.

Manzur dijo que “hoy hay un punto de inflexión” para el país y la provincia, por el anuncio estratégico. “Sin energía no hay desarrollo, sin desarrollo no hay producción y sin producción no hay trabajo”.

El exministro de Salud agregó que “buscamos una Argentina federal, en la que las familias, donde sea que vivan, puedan desarrollarse, enviar a sus hijos a la escuela y tener acceso a los bienes básicos y poder seguir progresando. Que sea una Argentina que se integre, que mira hacia adelante y cierra brechas... a través de inversiones, que es lo que sucedió hoy aquí”, resaltó el Jefe de Gabinete.