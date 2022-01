Evo quiere nueva revolución política en Bolivia; su partido quiere que sus adeptos se vayan

“Este 22 de enero se van a cambiar algunos ministros y viceministros”, anunció el diputado Cuéllar.

El expresidente boliviano Evo Morales, quien muchos dentro de su propio Movimiento al Socialismo (MAS) consideran que todavía dirige el país desde las sombras, llamó este domingo a una segunda “revolución democrática y cultural” y propuso cambiar algunas leyes e incluso la Constitución.

La presión ha ido en aumento dentro de las filas del MAS. Quieren reemplazar a ocho miembros del gabinete, que supuestamente responden directamente a Evo y no al Presidente Luis Arce. Evo insistió en que cambiar a los ministros era prerrogativa de Arce, no suya.

“Es necesario debatir profundamente una segunda propuesta política para la revolución cultural democrática”, dijo Evo.

El ex mandatario explicó que la primera parte de la refundación política de Bolivia fue la Asamblea Constituyente y agregó que ahora era necesario debatir una segunda revolución democrática y cultural.

Morales insistió en su programa radial en que cada año que pasa, la normativa debe adaptarse a las nuevas necesidades y demandas de la población. “No es que tengas que estar sujeto a una ley o a una Constitución toda la vida. Las leyes, las normas, las constituciones se someten a las necesidades del pueblo”, sugirió Morales.

Sobre la crisis ministerial, Morales explicó que era una decisión del presidente Arce por el 22 de enero aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia.

“Es una responsabilidad constitucional cambiar, mejorar el gabinete del Presidente del Estado. Solo quiero decir que cuando estuvo Álvaro García Linera nunca me condicionó, nunca me chantajeó, nunca me sugirió un ministro. Esa es responsabilidad del presidente, si mejora, mejora, es su decisión; pero él evaluará [el caso]”, dijo Evo.

El diputado del MAS Rolando Cuéllar analizó la semana pasada con el presidente Arce la continuidad de al menos ocho ministros y varios funcionarios del Servicio Exterior leales a Morales. Cuéllar pidió su destitución.

“Este 22 de enero se van a cambiar algunos ministros y viceministros. Incluso vamos a cambiar algunos embajadores también. La resolución dice claramente que los exministros, exviceministros y exdirectores de Evo Morales no pueden asumir ningún cargo”, detalló Cuéllar.

Hay al menos 17 funcionarios cercanos a Morales que siguen en el cargo a pesar de la oposición de sectores sociales dentro del MAS y del propio vicepresidente David Choquehuanca.