Colombia y Perú avanzan en temas bilaterales tras 2 años

La próxima reunión binacional está programada para julio en la provincia natal de Castillo, Chota.

El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió este jueves con su homólogo peruano, Pedro Castillo Terrones, en Villa de Leyva (165 kilómetros al norte de Bogotá) para tratar la reactivación económica de la frontera mutua, así como temas ambientales y de seguridad.

La reunión del jueves debería haberse realizado hace dos años, pero tuvo que posponerse una y otra vez debido a la pandemia de COVID-19. El último encuentro bilateral se realizó el 27 de agosto de 2019 en Pucallpa (Perú).

Duque y Castillo coincidieron en que a pesar de que no hubo encuentros oficiales entre jefes de Estado, el trabajo no se detuvo. El mandatario colombiano recordó que el “comercio binacional” ya superó los US $ 2.000 millones y confió en que “crecerá exponencialmente” en los próximos años. También se refirió a la reactivación de la 'comisión binacional de fronteras', un espacio donde las fuerzas de seguridad de ambos lados comparten información y realizan esfuerzos conjuntos para combatir a los grupos criminales y al narcotráfico.

“Estamos unidos para enfrentar la crisis climática, estamos unidos para avanzar en una agenda de acción climática para 2050 y 2030” y para “derrotar la deforestación”, agregó el mandatario colombiano.

También abordaron la migración venezolana y llamaron a la comunidad internacional a desembolsar recursos de cooperación para ayudar a paliar la crisis humanitaria.

Duque y Castillo también acordaron apoyar el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico y fortalecer la actual Comunidad Andina de Naciones (CAN).

“Hoy le estamos declarando la guerra a los enemigos comunes que tenemos, como la pobreza, las desigualdades que tenemos al lado de cada una de nuestras fronteras”, dijo Castillo al pedir una “América Latina más unida”.

