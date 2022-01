Sospechoso de asesinar al presidente haitiano arrestado de camino a Colombia

El ex soldado de elite colombiano Mario Antonio Palacios fue arrestado por autoridades estadounidenses en Panamá durante una escala de camino a su país natal desde Jamaica, se anunció este martes.

Palacios, de 43 años, admitió en una entrevista haber estado en la habitación del Presidente Jovenel Moïse en la madrugada del 7 de julio, pero negó toda participación en el asesinato.

El gobierno de Jamaica ordenó la deportación de Palacios la semana pasada, pero no a Haití, donde se le busca por magnicidio. Había entrado ilegalmente a Jamaica desde la República Dominicana, y eso era todo lo que tenían en su contra, luego de que Puerto Príncipe no hubiera presentado pruebas suficientes para respaldar otros cargos.

“La información proporcionada no lo vinculaba con el asesinato y esencialmente indicaba que era sospechoso de un intento de robo a mano armada, sin ningún detalle”, dijo el gobierno de Jamaica, y agregó que todos los intentos de “obtener más y mejores datos del gobierno de Haití no han tenido éxito”. Además, no existe un tratado formal de extradición entre Jamaica y Haití.

Pero durante una escala este martes en la ciudad de Panamá de camino a Colombia, Palacios fue capturado por autoridades estadounidenses y, según informes de prensa, se cree que fue puesto en un vuelo hacia ese país, que, al igual que Haití, había emitido una alerta roja de Interpol solicitando su arresto.

La detención de Palacios en Panamá marca el último giro en la saga de la investigación por el asesinato del presidente Moïse.

“Es un paso en la dirección correcta”, dijo Claude Joseph, quien fue primer ministro interino de Haití después de la muerte de Moïse y manejó los asuntos del país hasta que fue reemplazado por Ariel Henry.

Desde el 7 de julio, las autoridades haitianas arrestaron a 18 colombianos y dos estadounidenses de ascendencia haitiana en relación con el magnicidio, mientras que 3 colombianos murieron en enfrentamientos con agentes del orden haitianos después del ataque.

La decisión de Jamaica de no entregar a Palacios a Haití no fue bien recibida por Joseph. ”Es un duro golpe para la investigación (...) No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato”, dijo en el momento del fallo.

La exprimera dama haitiana Martine Moïse, que resultó herida en el ataque y fue operada en Estados Unidos, dijo en el funeral de su esposo que la clase dominante del país estaba detrás del crimen.