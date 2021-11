Embajador argentino involucrado en manifestaciones pro-Evo en Bolivia

El apoyo de Basteiro a Evo se remonta a antes de su nombramiento como embajador en Bolivia

El embajador de Argentina en Bolivia, Adrián Basteiro, fue criticado nuevamente este jueves por participar en una manifestación del partido gobernante de Bolivia, Movimiento Al Socialismo, encabezada por el ex presidente Evo Morales.

El exdiplomático boliviano Julio Alvarado afirmó que la actitud de Basteiro estaba en contra de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

“Este embajador desconoce este tratado y no es la primera vez que lo hace, sale en declaraciones y señala que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ahora interfiere en la marcha del partido político y tiene una inclinación política ideológica sobre los temas bolivianos”, explicó Alvarado. “Eso es una flagrante violación [de la Convención]”, prosiguió.

Basteiro llegó alrededor de las 10 de la mañana del jueves a la marcha a pocos kilómetros de la localidad de Patacamaya, donde fue recibido por Morales y su séquito.

El embajador argentino dijo que es necesario apoyar este tipo de movilizaciones en defensa de la democracia y también se comprometió a participar en la ceremonia principal a realizarse en la sede de gobierno.

“Compañeros, es verdaderamente un compromiso de honor estar aquí con ustedes, marchando y apoyando esta marcha por la Patria en defensa de la democracia, por la defensa de los valores que llevaron a Evo Morales” al gobierno en 2005, dijo Basteiro en su discurso.

El embajador reconoció también explicó que se había reunido en Buenos Aires con Morales para organizar el “regreso a la democracia” y ayudar al presidente Luis Arce a ganar las elecciones.

“Evo no está solo, Lucho no está solo, Bolivia no está sola, los otros países latinoamericanos están aquí para acompañar y seguir luchando por la Patria Grande, como hace un año cuando Evo estaba en Buenos Aires, nos veíamos muchas veces y organizamos la posibilidad de recuperar la democracia en Bolivia, esa democracia fue recuperada en gran parte por todos ustedes”, dijo Basteiro a los partidarios de Morales.

Alvarado dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia debería tomar medidas contra Basteiro, aunque temía que ese no fuera el caso en vista de la lealtad del diplomático al actual gobierno boliviano.

“Lo mínimo que deben hacer es emitir un comunicado rechazando la injerencia, o en todo caso llamar al embajador a la Cancillería para expresar su disgusto por esta injerencia del diplomático argentino”, dijo Alvarado. Agregó que los legisladores de la oposición podrían al menos presentar una moción ante la Cámara de Diputados para declarar a Basteiro persona non grata, como sucedió en el parlamento peruano con las declaraciones y acciones realizadas por Evo Morales en ese país.