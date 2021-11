Falklands y presidente de los Comunes inauguran en Londres Jardín dedicado al centenario de Remembrance

Richard Hyslop con su espadín en cruz para marcar los cien años de Remembrance, en el Jardín frente al Parlamento en Londres

El programa de la inauguración del Jardín dedicado a fecha tan solemne, y la clásica amapola que marca el día recordando los campos de Flandes

El representante de las Islas Falkland en Londres, Richard Hyslop participó el lunes junto al presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle en el primer clavado de un espadín cruz, en el ”Jardín de las Circunscripciones de Remembrance (*)”.

Una vez completado, el Jardín contará con espadines cruces conmemorativas de Remembrance representando a cada una de las 650 circunscripciones electorales parlamentarias del Reino Unido, de los cincuenta y cuatro miembros de la Mancomunidad Británica y de los Territorios Británicos de Ultramar.

El presidente de Comunes, Sir Lindsay dijo que esperaba que el Jardín temporal, diseñado para marcar los cien años de Remembrance, “será un recordatorio acorde a los sacrificios hechos por los electores de todas las circunscripciones del Reino Unido, de los países miembro de la Mancomunidad y de los catorce Territorios de Ultramar”.

Durante la ceremonia inaugural en el New Palace Yard, Sir Lindsay encabezó el clavado del primer espadín-cruz de Remembrance con un mensaje de gratitud a todo el personal militar, en servicio y retirado, de su circunscripción de Chorley.

Fue seguido por el representante de las Falklands, Hyslop quien clavó su espadín-cruz en nombre de las Islas Falkland, junto a parlamentarios británicos, ministros y representantes de la Mancomunidad y de otros de los Territorios de Ultramar quienes asistieron a la solemne conmemoración.

Sir Lindsay agregó que esperaba que para el Día de Remembrance el 11 de noviembre, el Jardín pudiera desplegar más de 700 tributos-honras, cada espadín cruz con un mensaje de gratitud escrito a mano.

“Estoy tan orgulloso que hayamos creado un Jardín por los cien años de Remembrance, como lo recordamos, junto a la Real Legión Británica, RBL, que tanto hacen para asegurarle apoyo al personal militar ya sea en servicio activo como retirado, y sus familias,” sostuvo. “Espero que este acontecimiento para demostrar nuestra admiración a ls Fuerzas Armadas, a lo largo y ancho de la Mancomunidad y Territorios de Ultramar, se convierta en parte de nuestras actividades anuales de Remembrance aquí en el Parlamento”

Por su parte Hyslop dijo que la iniciativa del presidente de la Cámara de Comunes es un muy bienvenido homenaje al período de Remembrance en el Reino Unido, y resulta enteramente apropiado que la contribución hecha por los Territorios de Ultramar también sea reconocida. Las Islas Falkland hicieron una significativa contribución en ambas guerras mundiales: durante la Primera, 22 Isleños ofrendaron sus vidas, y en la Segunda, 24. A esta altura del año también recordamos y honramos a los 255 miembros de las Fuerzas Armadas del Reino Unido quienes murieron durante la liberación de las Falklands en 1982, al igual que los tres civiles Isleños muertos en esa guerra, sus familias, los veteranos y todos aquellos que aún cargan al día de hoy, con las cicatrices de dicho conflicto“ .

Philippa Rawlinson, jefa de conmemoración de Remembrance por la Real Legión Británica dijo que ”a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas Británicas han defendido la libertad y la democracia, y la RBL da la bienvenida a la creación del Jardín de Circunscripciones dedicado a Remembrance de forma que los integrantes del Parlamento puedan recordar y honrar esos cumplimientos y sacrificios“.

”Durante cien años la RBL ha apoyado a todos quienes han servido en la comunidad de las Fuerzas Armadas y conducido a la nación en Remembrance,“ agregó

”Hoy continuamos a unir personas de distintas fe, culturas y orígenes en recordar a todos aquellos que han servido con la comunidad de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña y la Mancomunidad Británica, tanto en el pasado como en el presente“.

”El primer Día de Remembrance se realizó un 11 de noviembre de 1921, tras una campaña encabezada por Earl Haig, Comandante en Jefe del Ejército durante la Primera Guerra Mundial, y fundador de la Real Legión Británica.“

”Esto fue a continuación del descubrimiento del Cenotafio en Whitehall por el Rey Jorge V, el 11 de noviembre de 1920, y la decisión de adoptar la amapola como símbolo de Remembrance”.

(*) Remembrance o Día del Armisticio, o Día de Remembranza, (suena raro), es el día en que se rinde tributo a todos aquellos súbditos de la Corona caídos en el cumplimiento de sus deberes militares en las distintas guerras y conflictos de Gran Bretaña, al igual que a los veteranos de esas batallas. Como dice la nota se comenzó a consignar la fecha en 1919, 1920 y se tornó oficial a partir de 1921. Se ha elegido el once de noviembre como fecha, pues en el día once, del mes once de 1918, a las once de la mañana los Aliados y la derrotada Alemania firman el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial. No solo se conmemora en Gran Bretaña sino en la Mancomunidad Británica y Territorios de Ultramar.

Asimismo el origen de la amapola como símbolo para homenajear a los veteranos y a los caídos en las guerras se debe, en su origen a un poema titulado “In Flanders Fields”. Se publicó por primera vez, de manera anónima, el 8 de diciembre de 1915 en la revista londinense Punch. Se supo que su autor era John McCrae (1872-1918), teniente coronel médico canadiense durante la Primera Guerra Mundial, quien lo escribió tras la muerte de un compañero, que fue enterrado en un campo de amapolas (poppies). Él también murió durante la guerra, cuando estaba al mando de un hospital militar canadiense.

El poema fue fuente de inspiración para que, con el tiempo, se fijara la amapola como un elemento de recuerdo a quienes combatieron en la Primera Guerra Mundial y, por extensión, al resto de conflictos armados.

En la actualidad, la Royal British Legion sigue organizando campañas en las que se distribuyen más de 40 millones de amapolas, gracias al apoyo de decenas de miles de voluntarios. Las amapolas se pueden ver en las solapas de millones de británicos, de miembros de la Mancomunidad, de Territorios Británicos y simpatizantes en estos días.

En su primer campaña, la Legión Real Británica recaudó 55 millones de libras de la venta de amapolas. Con estos fondos, la organización se dedica a mantener el recuerdo de los veteranos y a brindar apoyo durante toda su vida a personal en activo, retirados y sus familias.

El poema original, “In Flanders Fileds”

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

Traducción:

En los campos de Flandes, las amapolas ondean

entre las cruces, fila por fila,

que marcan nuestro reposo; y, en el cielo,

las alondras, cantando aún con valentía, vuelan,

pero apenas se las oye entre el estruendo de las armas