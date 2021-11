Presidente argentino Fernández elogia al STF de Brasil

Evo Morales fue acogido por varios líderes latinoamericanos tras el colapso de su gobierno

El presidente argentino, Alberto Fernández, elogió al Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) por sus recientes fallos que involucran a políticos de la oposición, algo de lo que su propio país ha carecido.

Fernández hizo esos comentarios durante el lanzamiento de un libro sobre los últimos días en el poder del exlíder boliviano Evo Morales.

El mandatario argentino fue el invitado principal en la embajada de México en Buenos Aires para la presentación del libro Evo: Operacón Rescate, escrito por Alfredo Serrano Mancilla, quien documentó el viaje de Morales entre México y Argentina luego de su renuncia forzada en noviembre de 2019. En ese momento, Morales fue acogido primero por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y luego por Fernández, luego de asumir la presidencia el 10 de diciembre.

“Este libro habla de una época en la que la idea de acabar con una época de unidad y prosperidad se extendió por toda América Latina”, dijo Fernández, señalando que en la región “se utilizaron las peores herramientas, como la difamación y la persecución judicial”.

Otras figuras destacadas que participaron en el evento fueron la embajadora de México en Argentina, Lilia Rossbach, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera y el premio Nobel de la Paz Alfredo Pérez Esquivel, así como los ministros argentinos Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores). y Jorge Taiana (Defensa), a los que se sumó el propio Serrano Mancilla, titular del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

El presidente Fernández repasó los conflictos que atravesaron los distintos gobiernos progresistas de la región y recordó el caso del ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, a quien visitó en la cárcel cuando estuvo detenido 19 meses por un caso de presunta corrupción que finalmente fue revisado por el STF.

“El tiempo me dio la razón”, dijo Fernández. “Brasil tuvo la suerte, que no hemos tenido hasta ahora, de tener una Corte Suprema que ha revisado” el caso de Lula. Agregó que “lo que sufrió Lula no es muy diferente a lo que sufrió [la vicepresidenta] Cristina [Fernández de Kirchner] y lo que sufre Correa”.

Fernández también señaló que el “único país que cambió en todo ese tiempo fue Bolivia” bajo la gestión de Morales, quien “cambió la estructura económica hasta el final” porque “nacionalizó los hidrocarburos, y eso no se le perdonó”.

El líder argentino consideró además “patético” que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, permanezca en el cargo después de inmiscuirse en los resultados de las elecciones bolivianas ganadas por Morales, que crearon las condiciones para la revuelta que llevó a la gobierno de Jeanine Áñez.

Fernández también agradeció a México por ayudar a Morales hasta que él asumió el cargo y pudo recibir al líder boliviano como refugiado en Buenos Aires. Fernández recordó que, como presidente electo, le había pedido al presidente Mauricio Macri que otorgara asilo al líder boliviano, lo que fue rechazado. Macri hoy está bajo investigación por ayudar a los conspiradores contra Morales con armas y otros suministros.

“Evo no fue salvado por Alberto Fernández o López Obrador, pero fuimos instrumentos de un pueblo que lo cuidó y lo ayudó a salir”, enfatizó Fernández, quien también explicó que cuando le pidió a Macri que le concediera asilo político a Morales, éste respondió: “No me metas en este lío”.

Fernández volvió a recalcar que los esfuerzos por resguardar a Morales se aceleraron gracias a otros presidentes latinoamericanos, como López Obrador (México) y Mario Abdo (Paraguay), que permitieron, dijo, “preservar la vida de Evo del peor mal”.

