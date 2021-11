Biden anuncia negociación de acuerdo comercial con UE basado en el medio ambiente

Biden insitió en hacer foco “en lo que China no está haciendo, lo que Rusia no está haciendo y lo que Arabia Saudita no está haciendo”.

En la transición de la Cumbre del G20 en Roma a la Cumbre climática de Glasgow COP26, el presidente estadounidense Joseph Biden dijo desde la capital italiana que Estados Unidos y la Unión Europea habían acordado negociar “el primer acuerdo comercial del mundo basado en la cantidad de carbono que hay en un producto”.

Biden insistió en que abordar la crisis climática había sido un “esfuerzo de todas las manos a la obra” cuando dio a conocer nuevos pasos para fortalecer las cadenas de suministro globales.

“Vamos a la COP para ocuparnos de las energías renovables”, anunció Biden. También dijo que creía que su plan “Build Back Better” (reconstruir mejor) y el proyecto de ley de infraestructura de $ 1 billón se votarán en algún momento de esta semana, “si Dios quiere” “será aprobado, en mi opinión”, agregó. El proyecto incluye casi 2 billones de dólares en impuestos y gastos para ayudar a reconstruir la economía después de la crisis del COVID-19.

Biden también enfatizó que la gente estaba decepcionada de que los líderes de Rusia y China no “se presentaran” en la Cumbre del G20, pero, sin embargo, los líderes que efectivamente asistieron hicieron “un progreso significativo” con respecto al cambio climático. “Creo que van a ver que hemos logrado un progreso significativo y que se debe hacer más”, dijo.

“Va a requerir que sigamos enfocándonos en lo que China no está haciendo, lo que Rusia no está haciendo y lo que Arabia Saudita no está haciendo”, continuó.

Mientras tanto, el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, describió lo que se esperaba en Glasgow, como aumentar la “ambición global de manera muy significativa”, lo que implica que los países se comprometan con lo que él llamó una “década de acción” para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

“También sabemos que hay pérdidas y daños reales allá afuera, que hay estados-nación que están hablando de adónde se va a mover su gente porque el nivel del mar está subiendo. Hay áreas donde la gente ya no puede vivir. Y hay migrantes que se mueven por el planeta como consecuencia de la destrucción del hábitat”, dijo Kerry.

“No creo que pueda impulsar el tipo de acción global que necesita para poder lograr nuestros objetivos si no somos sensibles y reflexivos sobre las personas de arriba y abajo de la cadena alimentaria económica y las personas que no han hecho nada, en en la mayoría de los casos, para contribuir al problema“.

La cumbre climática sigue a una reunión de los líderes del G-20 en Roma, donde acordaron trabajar para alcanzar la neutralidad de carbono ”alrededor de mediados de siglo” y se comprometieron a poner fin a la financiación de las plantas de carbón en el extranjero a finales de este año, pero no llegaron a un acuerdo sobre eliminar gradualmente el carbón a nivel nacional. La agrupación de 19 países y la Unión Europea representa más de las tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. En octubre, dos docenas de países se unieron a un esfuerzo liderado por Estados Unidos y la UE para reducir las emisiones de metano en un 30% a partir de los niveles de 2020 para 2030. El carbón, sin embargo, es un punto de discusión mayor. Los miembros del G-20, China e India, se han resistido a los intentos de producir una declaración sobre la eliminación gradual del consumo interno de carbón.

El financiamiento climático, es decir, las promesas de las naciones ricas de proporcionar 100 mil millones de dólares al año para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para reducir las emisiones y mitigar los impactos del cambio climático, es otra preocupación clave. Indonesia, un gran emisor de gases de efecto invernadero que asumirá la presidencia del G-20 en diciembre, instó a los países desarrollados a cumplir sus compromisos financieros tanto en Roma como en Glasgow.