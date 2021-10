Tres presidentes latinoamericanos entre decenas de líderes y celebridades señalados en los “Pandora Papers”

Piñera (Chile), Lasso (Ecuador) y Abinader (República Dominicana) han realizado inversiones a través de paraísos fiscales

Los actuales presidentes Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader de la República Dominicana figuran entre los líderes mundiales y celebridades con inversiones en paraísos fiscales, según los “Pandora Papers” publicados este fin de semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según su sigla en inglés).

Además de estos jefes de estado, otros 11 líderes que ya dejaron el poder fueron nombrados por la investigación publicada el domingo, que también mencionó que un total de 35 líderes mundiales llevaron a cabo operaciones similares.

Muchos ven esta nueva investigación como una nueva versión de los Panana Papers de 2016, también del ICIJ.

Los “Pandora Papers” descubrieron cómo la élite mundial utilizó una red de fideicomisos y empresas fantasma en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en los Estados Unidos para evitar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de expedientes de 14 firmas que crearon empresas en paraísos fiscales. Es la mayor filtración de la historia. Supera a los “Panama Pepers”, que abrieron en su momento un debate mundial sobre la corrupción.

Entre los 11 exjefes de Estado latinoamericanos se encontraban Pedro Pablo Kuczynski de Perú; Porfirio Lobo de Honduras; César Gaviria y Andrés Pastrana de Colombia; Horacio Cartes de Paraguay y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

En el caso de Piñera, se reveló que hacía transacciones en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Estos negocios incluyeron la venta del proyecto minero Dominga, operación en la que participó el empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.

Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga. Sin embargo, meses después de llegar al Palacio de La Moneda, Piñera vendió el proyecto minero a Délano con un acta firmada en Chile por US $ 14 millones y otra en las Islas Vírgenes Británicas por US $ 138 millones.

Se suponía que el pago se realizaría en tres cuotas, aunque la última dependía de crear un área de protección ambiental para ese proyecto minero, como lo solicitaron grupos ambientalistas, algo que Piñera decidió no acatar, según Ciper y LaBot.

Lasso era un banquero que llegó a operar 14 empresas registradas en paraísos fiscales, según el diario El Universo. Se deshizo de esas entidades en 2017 antes de postularse para el cargo.

Se informó que Abinader estaba vinculado a dos sociedades secretas en Panamá, que se crearon antes de que llegara al poder el año pasado, según Alicia Ortega de Noticias Sin.

Según esta investigación, Abinader aparece como beneficiario de estas entidades desde 2018, tres años después de que entrara en vigencia una ley que obliga a las empresas a revelar a sus dueños.

Una investigación de Armando.info mostró que un bufete panameño de abogados llamado Alcogal ayudó a funcionarios venezolanos a crear 78 empresas secretas para ocultar unos US $ 2.000 millones de Petróleos de Venezuela (PdVSA) en Andorra.

Los “Pandora Papers” también cuestionan al actual ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y al director general del Banco Central, Roberto Campos Neto.

Tres de los hombres más ricos de México también han sido señalados por los Pandora Papers: el magnate de la minería Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo María Asunción Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir, que dirige hoteles, compañías de seguros y medios de comunicación, según El País.

El ex primer ministro británico Tony Blair; el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; y los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City Pep Guardiola también se encuentran en el informe, que agrega que el Rey Abdullah II de Jordania habría gastado US $ 100 millones en casas de lujo en California y otros lugares, además de arrojar algo de luz sobre donantes extranjeros al Partido Conservador de Gran Bretaña

El “ministro no oficial de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin también ha sido incluido en los documentos del ICIJ, que involucran por otro lado a personas cercanas al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, incluidos miembros de su gabinete y sus familiares, que tendrían millones de dólares en empresas y entidades fuera de su país.

El publicista ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien orquestó la campaña presidencial de Mauricio Macri y la posterior administración de Argentina también fue señalado por los Pandora Papers, junto con el hermano menor de Macri, Mariano, y Zulemita Menem, hija del expresidente argentino Carlos Saúl Menem.

Los Pandora Papers mencionan además al fallecido Daniel Muñoz, colaborador cercano del ex mandatario Néstor Kirchner.

Argentina es mencionada 57.307 veces en los 11,9 millones de documentos recabados por el ICIJ para elaborar un importante informe en el que también se nombran estrellas del fútbol argentino como Ángel Di María, el técnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino y el ahora retirado ex capitán de la selección Javier Mascherano, al igual que Humberto Grondona, hijo mayor del ex presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Julio Grondona.

Además de Muñoz, quien dejó su cargo de secretario presidencial en 2009 y falleció en 2016, los documentos del ICIJ incluyen al financista Ernesto Clarens, muy vinculado a la familia Kichner.

El ICIJ advirtió que recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en paraísos fiscales no es un delito en sí mismo, pero puede llegar a serlo si el “beneficiario final” de las maniobras utiliza estas tácticas para evadir impuestos o para lavar dinero.

En los cerca de 12 millones de documentos se mencionan 2.521 beneficiarios finales argentinos, lo que sitúa al país en tercer lugar, detrás de Rusia (4.437) y Reino Unido (3.501).