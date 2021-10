Nuevas protestas contra presidente de Brasil que desea ver civiles armados para detener la violencia

El ex capitán del Ejército prefiere los rifles a los frijoles

Millares de brasileños acudieron este sábado a las calles de varias ciudades en todo el país para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro, quien por su parte y en un evento separado insistió en que las armas de fuego lleguen a manos de civiles para evitar el aumento de la violencia urbana.

Bolsonaro también criticó al líder de opositor y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por su postura en esta materia.

Miles de personas salieron a las calles en 251 ciudades de todo Brasil para exigir el juicio político de Bolsonaro en una medida solicitada por sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos sociales, además de varios partidos de centro izquierda.

Detrás de las protestas estaban el Frente Popular Brasil, Pueblo Sin Miedo, el Frente Nacional Fuera Bolsonaro, el Foro por los Derechos de la Democracia ¡Já! y los nueve partidos políticos que ya avalaron la apertura del proceso de destitución del presidente, junto a más de 80 organizaciones sindicales y dirigentes de 21 espacios políticos que contaron con el apoyo de ciudadanos de a pie perjudicados por las políticas de Bolsonaro.

Las protestas fueron ostensibles en Río de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, Goiania, Teresina, Belem, Sao Luiz y Florianópolis, donde los manifestantes mostraron pancartas que decían “Bolsonaro genocida y corrupto” o “Vacuna en el brazo, comida en el plato y fuera Bolsonaro”.

Además de las banderas rojas vinculadas al PT de Lula, también hubo pancartas de la agrupación laboral Central Única de Trabajadores (CUT), el movimiento LGBTIQ + y también las tradicionales de Brasil, aunque éstas pueden verse con mayor frecuencia en marchas a favor de Bolsonaro.

También se opusieron a Bolsonaro los partidos liberales y de centro derecha como Demócratas, Movimiento Democrático Brasileño, Partido Liberal Actual, Solidaridad, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Partido Socialdemócrata, Novo y el Partido Social Liberal, entre otros, pero varios representantes de esa tendencia política dieon sus espaldas a las manifestaciones.

Impulsadas por la inflación, el desempleo y una gestión de la pandemia que dejó 600 mil muertos, hay en el parlamento brasileño más de un centenar de solicitudes de juicio político contra Bolsonaro, quien vio caer su popularidad al 22 por ciento, la más baja desde que llegó al poder en 2019.

Pese a este escenario, Bolsonaro encabezó manifestaciones masivas hace un mes en Brasilia y Sao Paulo.

”Lula acaba de decir que nos va a desarmar (y) hasta la izquierda dice que la gente no come armas, que come frijoles, entonces cuando alguien vaya a disparar a su casa (defiéndase con) tiros de frijol“, había dicho Bolsonaro.



La controversia ha en el tapete durante meses tras unos decretos de Bolsonaro que hicieron más asequible la compra de armas costosas mientras aumentaba el precio de los alimentos y las medicinas.

”Todo el mundo tiene que comprar fusiles (...) son caros (...) pero la gente armada nunca será esclavizada, hay unos idiotas que quieren comprar frijoles”, dijo Bolsonaro a principios de este año.

Bolsonaro centró su agenda este viernes en la suba del precio del combustible, que ha impulsado una inflación interanual cercana al 10%.