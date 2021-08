Informe de la ONU sobre cambio climático anuncia desastres “sin precedentes”

Un nuevo estudio publicado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) prevé que la temperatura del planeta alcanzaría los +1,5 ºC en comparación con los niveles preindustriales para el año 2030, diez años antes de lo anticipado en 2018.

Los expertos de Naciones Unidas advirtieron que tal escenario podría generar riesgos de desastres “sin precedentes” con “consecuencias irreversibles” para la humanidad, como el aumento del nivel del mar, olas de calor, inundaciones y otros eventos extremos.

A menos de tres meses de la cumbre climática COP26 en Glasgow, Reino Unido, expertos del IPCC, el organismo de la ONU que estudia el clima, vislumbran cinco escenarios de emisiones, desde el más optimista hasta el más pesimista. En todos ellos, la temperatura del planeta alcanzaría para 2030 el umbral de +1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, diez años antes de lo esperado.

Antes de 2050 este umbral puede llegar incluso a +2 ºC si las emisiones no se reducen drásticamente. El Acuerdo de París busca limitar el calentamiento por debajo de +2 ° C, o +1.5 ° C si fuera posible.

Según la última evaluación del IPCC, el planeta ya ha alcanzado los +1,1 ºC y empieza a ver sus consecuencias: incendios que devastan el oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía, inundaciones en Alemania o China, temperaturas de 50 ºC en Canadá ... “Si cree que esto es serio, recuerde que lo que vemos ahora es sólo la primera salva”, dice Kristina Dahl de la Unión de Científicos Preocupados (UCS).

Incluso limitando el calentamiento a +1,5 ºC, las olas de calor, las inundaciones y otros eventos extremos aumentarán de manera “sin precedentes” tanto en su magnitud, frecuencia, ubicación o época del año en que ocurren, advirtió el IPCC.

“Este informe debería dar escalofríos a cualquiera que lo lea. Muestra dónde estamos y hacia dónde vamos con el cambio climático, en un hoyo que seguimos cavando”, dijo el climatólogo Dave Reay.

“La estabilización del clima requerirá una reducción fuerte, rápida y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr la neutralidad de carbono”, insistió Panmao Zhai, copresidente del grupo de expertos que redactó la primera parte del informe del IPCC.

La segunda parte, programada para febrero de 2022, mostrará el impacto de estos cambios y cómo la vida en la Tierra se transformará irremediablemente en 30 años, o quizás menos. La tercera parte abordará posibles soluciones y está prevista para marzo.

“Este informe debe acabar con el carbón y los combustibles fósiles antes de que destruyan nuestro planeta”, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Ante la necesidad de reducir a la mitad las emisiones para 2030 para alcanzar los +1,5 ° C, las miradas están en la cumbre que se celebrará en Glasgow en noviembre. “No hay tiempo para esperar, no hay lugar para excusas”, insistió Guterres.

Por ahora, solo la mitad de los gobiernos han revisado sus objetivos iniciales de reducción de emisiones. Los compromisos adquiridos tras el Acuerdo de París de 2015 supondrían un aumento de +3 ° C, siempre que se respete, porque la tasa actual lleva a +4 ºC o +5 ºC.

Según el mejor escenario del IPCC, el calentamiento podría volver al umbral de +1,5 ° C si las emisiones se reducen drásticamente y se absorbe más CO2 del que se emite. Pero aún se están investigando las técnicas que permiten la recuperación a gran escala de CO2 en la atmósfera, señala el IPCC.

El informe indica que algunas consecuencias ya son “irreversibles”. El derretimiento de los polos hará que el nivel de los océanos continúe aumentando durante “siglos o milenios”. El mar, que ya ha crecido 20 centímetros desde 1900, aún podría avanzar otro medio metro para 2100 aunque el calentamiento se mantenga a +2 ºC.

“Parece distante, pero millones de niños que ya han nacido vivirán aún en el siglo 22”, dijo Jonathan Bamber, autor del informe. Por primera vez, el IPCC no descarta la llegada de “puntos de inflexión”, eventos irreversibles improbables pero de impacto dramático, como el derretimiento del casquete polar antártico o la muerte de la selva amazónica.