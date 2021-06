Gobierno mexicano acusado de espiar a columnistas opositores

Un columnista se preguntó si AMLO quería convertirse en un imitador de Daniel Ortega o Nicolás Maduro

El Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido acusado esta semana de montar un plan de espionaje para intimidar a periodistas, informó el diario El Universal.

Los columnistas y activistas de derechos humanos han considerado que el espionaje contra comunicadores es lamentable, serio y preocupante y dijeron que así como la Cuarta Transformación ha usado instituciones gubernamentales contra políticos, ahora lo hace contra periodistas. “Es el uso político de los órganos estatales”, dijeron.

La Cuarta Transformación es una serie de reformas educativas impulsadas por el gobierno de AMLO, quien ha negado las acusaciones de espionaje y ofreció una opinión diferente. “No tiene sentido pensar que los vamos a espiar, es falso. No tiene sentido (investigar) porque es totalmente falso, es que este diario se dedica a difamar, es el hampa del periodismo”, dijo el mandatario sobre El Nacional en su rueda de prensa diaria.

En la práctica, según las organizaciones de libertad de prensa y noticias, es exactamente lo mismo que gobiernos y presidentes anteriores han hecho contra los comunicadores.

El columnista de El Universal Javier Tejado Dondé denunció que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, ordenó espiar a los columnistas, incluido él mismo, por haber criticado la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Raymundo Riva Palacio informó en El Financiero que se solicitó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que investigue a periodistas de El Universal como Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado y Salvador García Soto, por escritos que cuestionan la Cuarta Transformación.

Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México, advirtió que la agencia siempre ha estado preocupada por las prácticas de espionaje en cualquier gobierno, incluido México. “Si efectivamente hay operaciones de espionaje dirigidas a columnistas y otros periodistas, sería un asunto muy serio y algo que hay que investigar de forma transparente y exhaustiva. El presidente López Obrador había prometido que esto ya no ocurriría en su gobierno; debe cumplir esa promesa”, dijo Hootsen.

Sobre esto, García Soto expresó que en otros gobiernos el espionaje era una práctica normal y que los mexicanos sabían que el Cisen estaba hecho para eso, para el espionaje político y no es nuevo, pero sorprendentemente es contrario a todo lo que representa López Obrador. En última instancia, estas actividades tienen como objetivo “alentar” a los columnistas a no ser demasiado críticos con la Cuarta Transformación.

Los defensores de la libertad de prensa han señalado, sin embargo, que estas prácticas demuestran que “hay miedo por parte de quienes ... no quieren ser criticados”.

“Lo que está haciendo el gobierno federal es un delito, espiar a los periodistas es un tema que va con la libertad de expresión, la democracia, porque si no hay libertad de expresión no hay democracia, me parece terrible, preocupante”, sostuvo el columnista Mario Maldonado.

El presentador de MVS Noticias Luis Cárdenas, columnista de El Universal, insistió en que “no se puede tener una verdadera democracia sin ejercer la libertad de expresión”.

Agregó que “un gobierno que comienza a acosar a los periodistas termina convirtiéndose luego en un gobierno dictatorial; y aquí tenemos un ejemplo muy cercano, y es el ejemplo de Nicaragua. No sé si el ideal del presidente López Obrador es convertirse en el símil de Daniel Ortega o Nicolás Maduro, y que todos se conviertan en simples focas aplaudiendo su Cuarta Transformación”, dijo.

Al calificar el problema como de extrema gravedad, el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación (FGR) investigar si el gobierno federal estaba utilizando recursos públicos para espiar a periodistas críticos. Describió al Subsecretario de Seguridad Pública Mejía Berdeja como un funcionario atemorizado que “opera al borde de lo legal y lo ilegal”.