Argentina cae a “mercado independiente” en la calificación MSCI

Los controles de capital llevaron a Argentina al lugar que ocupa ahora

MSCI, antes Morgan Stanley Capital International, una compañía estadounidense que mide el desempeño de las acciones en todo el mundo para asesorar a los inversionistas, eliminó a Argentina de sus diversas listas y la agregó a la categoría de economía “independiente”.

En otras palabras, el país se volvió para nada digno de ser considerado, lo que se traduce en condiciones más duras para tener acceso al financiamiento internacional.

Antes de la revisión del jueves, Argentina estaba entre los países emergentes, junto con Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Corea, Malasia, México, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Si hubiera sido degradado solo un puesto, habría descendido a la lista de mercados más volátiles que los emergentes, conocidos como fronterizos, pero que aún pueden ser muy rentables ya que tienen mucho margen de crecimiento a pesar del riesgo de que sus bonos se vuelvan duros de vender si la economía se deteriora.

Estos países pueden ser manipulados más fácilmente por los “fondos buitres” y son vulnerables a los cambios globales en el comercio, la moneda y las políticas del banco central. El grupo fue creado en 2007 e incluye a Bahrein, Bangladesh, Croacia, Estonia, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait, Líbano, Lituania, Mauricio, Marruecos, Nigeria, Omán, Rumania, Serbia, Eslovenia, Sri Lanka, Túnez, Vietnam como así como la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo).

Por debajo de los países fronterizos se encuentran los independientes: Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Botswana, Zimbabwe, Líbano, Palestina, Bosnia, Bulgaria, Malta, Ucrania ... y ahora Argentina.

Según se informa, la razón principal detrás de la nueva valoración de MSCI es el tipo de cambio. Lo cierto es que la moneda extranjera, siempre que es posible, se maneja a la tasa no oficial de US $ 1 = AR $ 170 en lugar del US $ 1 = AR $ 100 a la que se liquidan las exportaciones, lo cual, sumados los impuestos, plantea crecientes dudas sobre si hay algún tipo de rentabilidad viable.

El anterior ascenso de Argentina a “Emergente” implicó una clara advertencia sobre no poner controles de capital para mantener esa categoría, explicaron analistas. Pero “desde septiembre de 2019, los inversionistas institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de valores argentino”, explicó Craig Feldman, Director Global de Investigación de Gestión de Índices y miembro del Comité de Política del Índice MSCI.

Dentro del MSCI Emerging Index, solo tres empresas argentinas cotizan en el exterior: YPF, Globant y Adecoagro, que se espera sean las más afectadas por la nueva tasa.

La recategorización de Argentina a la baja no fue una sorpresa, pero su caída por debajo de Frontier sí lo fue, según analistas locales.

“La severidad prolongada de los controles de capital sin resolución no está en línea con los criterios de accesibilidad del índice MSCI Emerging Markets. Esto ha llevado a la reclasificación de Argentina de mercados emergentes a mercados independientes”, agregó Feldman en el comunicado.

La razón por la que la decisión es aún más dura de lo esperado radica en la expectativa de que si Argentina pasara a la categoría Fronteriza, podría beneficiarse aún más que cuando era Emergente, ante inversionistas dispuestos a asumir más riesgos.

De las ocho empresas argentinas que se habían unido al índice MSCI Emerging Markets en 2019, solo Globant e YPF permanecen hoy, mientras que Adecoagro reemplazó recientemente a Telecom Argentina. Sin embargo, su ponderación apenas alcanzó el 0,098% en el caso de Globant, el 0,012% para Adecoagro y el 0,011% en el caso de YPF.

“La decisión de MSCI perjudica significativamente a las acciones locales, afectando la entrada de ciertos flujos. Básicamente, sacan al país de los mercados emergentes pero tampoco lo posicionan como frontera, permaneciendo aislado hasta que se analice una nueva reclasificación”, explicó el asesor financiero Lucas Yatche citado por medios locales.