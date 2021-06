Presidente ecuatoriano viaja a EE.UU. para cirugía, pero permanecerá al mando

Lasso “continuará al mando del cargo de Presidente de la República” y no lo entregará al Vicepresidente.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viajó este domingo a Miami para someterse a una cirugía de médula espinal, después de lo cual se espera que pase varios días en rehabilitación.

Lasso dijo que la operación y el tratamiento posterior apuntan a ayudarlo a “recuperar la movilidad normal” en sus piernas.

Lasso formuló el anuncio personalmenter al abordar el avión en la base aérea militar de Guayaquil. Describió el procedimiento como “una operación moderadamente invasiva”.

La cirugía “consistirá en extirpar un quiste en la zona lumbar, provocado por una negligencia médica ocurrida hace años”, dijo el Ministerio de Comunicación en un comunicado. Lasso espera poder “dejar el bastón de apoyo” que ha estado usando.

Es el primer viaje de Lasso al extranjero desde que asumió la presidencia el 24 de mayo. El exbanquero conservador de 65 años se fracturó el peroné derecho en 2013, durante una peregrinación religiosa en España, y la cirugía para corregir la lesión comprometió la médula espinal.

“Para mi mala suerte, el anestesiólogo se equivoca, me pincha la duramadre y me provoca un moretón en la cola de caballo (parte baja de la espalda), que me provocó un dolor insoportable en las piernas durante 45 días”, había explicado. ”Perdí 30 libras (unos 13,6 kilos), no podía dormir, me separé un poco del mundo“, agregó.

Cuatro años después, el hematoma degeneró en varios quistes en la médula espinal, por lo que fue operado en 2018, también en Estados Unidos.

Pero Lasso dejó en claro que debido a la naturaleza poco invasiva de la cirugía, no delegaría sus funciones al vicepresidente Alfredo Borrero. ”Sigo al mando del cargo de Presidente de la República“, dijo el mandatario tras señalar que realizará sus tareas a través de videoconferencias.

También dijo que permanecería ”en la clínica durante tres días“ después de la operación, pero luego se contradijo al anunciar que esperaba ser dado de alta para el ”jueves o viernes, y pasar unos días en terapia de recuperación, con el fin de recuperar la movilidad en mi pierna”, agregó.

Lasso también destacó que durante su ausencia espera que la campaña de vacunación avance según lo planeado. Cerca de 80.000 ecuatorianos se vacunan a diario, pero Lasso confiaba en que su país puede mejorar esa marca.

El mandatario llamó a la población a acudir a la vacunación según el calendario que se ha elaborado en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que ha facilitado su base de datos. Insistió en que la inmunización es un “acto de responsabilidad” con la sociedad y, por lo tanto, “en la medida que logremos un mayor número de personas vacunadas, volveremos más rápido a la normalidad”, lo que también permitirá que la economía se recupere”.

El presidente también anunció un acuerdo con la compañía farmacéutica china Cansino para recibir alrededor de seis millones de su medicamento de dosis única, mientras que se espera que lleguen nuevos lotes de Sinovac en julio y agosto.