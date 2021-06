En Falklands también se quejan del crecimiento de la burocracia gubernamental

El legislador electo de las Islas Falkland, MLA Roger Edwards anunció ante la Asamblea Legislativa, de hecho el gobierno autónomo de las Islas, que no se presentará a la reelección en la próxima convocatoria de noviembre, y aprovechando la discusión del presupuesto, realizó algunos comentarios sobre sus dieciséis años de experiencia como integrante de dicho cuerpo.

En efecto el legislador que fue electo por primera vez en 2001/2005 y luego consecutivamente cada cuatro años desde el 2009 hasta 2021, manifestó su preocupación por el sostenido crecimiento de la plantilla del gobierno.

“Este es mi último presupuesto. Mi primero fue en 2002, y debo admitir que es algo extraño, pues siempre he disfrutado el proceso de elaborar el presupuesto. No siempre he estado de acuerdo con mis colegas en varios aspectos, y ante eso sólo puedo decir, gracias al Señor por la democracia que gozamos”, confesó MLA Edwards.

Pero también emitió un comentario de cautela. Afirmó que “en tanto un proyecto de inversión de capital, puede quedar en suspenso, no es así con el presupuesto operativo, que es totalmente diferente”.

“El operativo se reitera año tras año, y una vez que se emplea a gente, ahí quedan y así siguen, ejercicio tras ejercicio”.

Agregó que en la actualidad el gobierno de las Falklands cuenta con 743 personas trabajando en él, y de acuerdo a un reciente incremento ese número ascenderá a 764.

“Cuando esta Asamblea fue electa, hace cuatro años , teníamos 634 personas trabajando en el gobierno. Eso ha significado que el rubro salarios del gobierno se haya incrementado de £26m a £33millones”.

“Y ese aumento en el rubro continuará a crecer, año tras año”

Finalmente MLA Edwards cerró el comentario apelando a que quienes se presenten a la elección de noviembre para renovar la Asamblea Legislativa, “tomen nota con mucha atención de esas cifras y piensen hacia donde nos estamos dirigiendo, de seguir en esa senda”.