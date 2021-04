Brasil: Expresidente Cardoso dice que Bolsonaro quiere enfrentar electoralmente a Lula y que le ganará

“Las ilusiones de la proximidad de Brasil a Estados Unidos desaparecieron con Trump”, dijo Cardoso.

El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso dijo en una entrevista que el actual mandatario Jair Bolsonaro quería enfrentarse a Lula Da Silva en las próximas elecciones y que lo vencería.

Respecto a la absolución del ex presidente Lula de todos los cargos de corrupción que se le imputan, lo que lo habilita para postularse a la presidencia, Cardoso dijo: “Es todo lo que quiere Bolsonaro”.

Cardoso, de 89 años, que habla un excelente español, fue muy crítico con la forma en que el Bolsonaro estaba manejando la crisis del covid-19. “Brasil siempre confió en los gobiernos y se les exigió acción”, señaló al diario La Nación de la capital argentina en una entrevista online publicada este viernes.

El ex mandatario y presidente honorario del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) no ocultó su pesimismo de cara al futuro: “Lula, un exlíder sindical, representa un mundo que ya no existe. ... Y en política, o mira hacia adelante o no hay a dónde mirar. Bolsonaro significó en 2018 una alerta contra el peligro de la izquierda, pero hoy nadie le teme a ninguna izquierda.“

Sobre las elecciones del año pasado en Estados Unidos, dijo que “la victoria de Joe Biden fue importante, no sé cuál será su posición en relación con América Latina, ni creo que Argentina o Brasil deban alinearse automáticamente. Los gobiernos deben alinearse con su gente, no con otros estados, y eso es cierto para todos los países. Pero fue positivo porque [el ex presidente de Estados Unidos, Donald] Trump tenía una actitud 'anti' ”y “las ilusiones de la proximidad de Brasil con Estados Unidos desaparecieron con Trump”.

Cuando se le preguntó si el futuro de Argentina puede ser similar al de Venezuela, respondió que “no creo que Argentina haya sido tan desorganizada como Venezuela. Hoy tiene un gobierno democrático. En Brasil, por ejemplo, creo que no podía haber un Hugo Chávez, un personaje muy caribeño, al que le gustaba tener un papel protagónico en el mundo y desorganizaba bastante su país. Argentina nunca llegó a tal nivel y esa comparación no me parece justa. La economía argentina siempre tuvo problemas, tuvo muy buena agricultura, muy buena ganadería y su sector industrial nunca fue bueno”.

Para Cardoso, “el liberalismo de Bolsonaro es relativo” y agregó que “el presidente de hoy es un militar”, algo que él entiende por experiencia: “Mi padre y mi abuelo eran militares, y por eso conozco razonablemente el sentimiento militar. Son, en primer lugar, el Estado, no el mercado ”.

En opinión de Cardoso, “Lula se va a atrever a ser candidato” a la presidencia y aunque eso signifique una polarización izquierda vs derecha contra Bolsonaro, “quien surja como candidato no puede ser de un centro amorfo, debe tomar partido”. Y si a fin de cuentas todo se reduce a Bolsonaro vs Lula, “creo que Bolsonaro volverá a ganar, lamento decirlo”.