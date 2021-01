Soja alcanza nuevo precio récord por sequía en América del Sur y EE.UU.

La suba de la soja se produjo luego de que el USDA recortara las proyecciones de producción del poroto tanto en Estados Unidos como en Sudamérica

El precio de la soja subió el martes 3,5% (unos 17 dólares) en el mercado de Chicago y cerró la jornada en los US$ 522,50 la tonelada, para alcanzar un nuevo máximo desde junio de 2014.

La suba de la oleaginosa se produjo luego de que el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) recortara las proyecciones de producción del poroto tanto en el país norteamericano como en Sudamérica, en especial en Brasil y Argentina, en un contexto de mayor demanda global.

En el mismo sentido, el precio del maíz trepó 5,1% (US$ 9,8) hasta los US$ 203,6 por tonelada y el del trigo ascendió 4,7% (US$ 11) hasta los US$ 244,3.

El USDA redujo la estimación de producción en Argentina en dos millones de toneladas respecto a las mediciones de diciembre hasta las 48 millones de toneladas, según consta en el informe mensual de oferta y demanda de granos publicado este martes.

Respecto del maíz, la reducción en la previsión fue de 1,5 millones de toneladas para ubicarla en 47,5 millones de toneladas, mientras que para el trigo la merma fue de 500.000 toneladas hasta las 17,5 millones de toneladas.

En todos los casos, los recortes se deben al clima seco de los últimos meses en amplias regiones del área agrícola nacional, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sin embargo, los datos de mayor impacto en el mercado correspondieron a los recortes productivos y ajustes de stocks en Estados Unidos, particularmente lo referido a soja y maíz.

En este sentido, el USDA realizó un “sorpresivo” recorte de un millón de toneladas en la estimación de producción de la oleaginosa para ubicarla en 112,5 millones de toneladas, cifra inferior a las 113,2 millones de toneladas que esperaban los operadores, cuestión que motivó un alza en los precios.

A pesar de esta baja, de concretarse la proyección productiva, obtendrá una cosecha récord.

Asimismo, el organismo incrementó la previsión de crushing en 200.000 toneladas y de exportación en 800.000 toneladas, lo que derivó en un ajuste de los stocks un millón de toneladas a 3,8 millones de toneladas, volumen esperado por el mercado.