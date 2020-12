En once meses Argentina acumula un superávit comercial de US$ 12,492 millones

Según Indec, las exportaciones de noviembre mostraron una caída muy fuerte en las ventas de porotos de soja, maíz, trigo y carne

El intercambio comercial de Argentina durante noviembre dejó un superávit de US$ 271 millones, frente a los US$ 2.484 millones de igual mes del año pasado, en un contexto en el que se registró una nueva caída en las exportaciones y un incremento en las importaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este resultado se obtuvo luego de que las exportaciones retrocedieran 25,6%, para sumar US$ 4.385 millones, contra importaciones que aumentaron 20,7% y alcanzaron los 4.114 millones, informó el organismo.

De esta forma, a lo largo de los once primeros meses del corriente año Argentina acumula un superávit comercial de US$ 12.492 millones, frente a los US$ 13.749 millones de igual período de 2019.

Entre enero y noviembre, las exportaciones sumaron US$50.996 millones; mientras que las importaciones ascendieron a US$38.499 millones.

En base a los datos surgidos del informe del Indec, las exportaciones de noviembre mostraron una caída muy fuerte en las ventas de porotos de soja, maíz, trigo y carne, que el año pasado resultaron muy abundantes a finales del gobierno de Mauricio Macri.

Respecto a los productos importados, en este período se destacaron aumentos en las compras de urea con contenido de nitrógeno, US$ 37 millones superior a igual mes del año anterior; porotos de soja para industrializar, US$ 31 millones; fosfato monoamónico incluso mezclado con fosfato diamónico, US$ 22 millones, entre otros productos.

Los principales socios comerciales, tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones, fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Estos tres países en conjunto explicaron el 31,3% de las exportaciones de la Argentina y el 53,7% de las importaciones.

Sin embargo, los tres principales países con los que se obtuvo un resultado superavitario fueron India, con un saldo positivo de US$ 174 millones, Vietnam, con US$ 167 millones; y Chile, con un superávit de US$ 162 millones.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 721 millones y las importaciones, US$ 886 millones por lo que el saldo comercial fue deficitario en US$ 165 millones.

Las ventas a China sumaron US$ 375 millones y las importaciones, US$ 879 millones, por lo que en este caso, el déficit ascendió a US$ 504 millones.