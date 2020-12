FMI esperando que Argentina “tenga claridad sobre sus objetivos de medio plazo”

“Trabajamos de forma constructiva con la Argentina” dijo Georgieva y recordó las dos visitas que realizó el staff del organismo a Buenos Aires

La directora gerente del FMI Kristalina Georgieva dijo que el trabajo entre el organismo y la Argentina “fue constructivo” y que espera mantener negociaciones con el país “tanto tiempo como sea necesario para que Argentina tenga claridad sobre sus objetivos de medio plazo”.

En una entrevista con el diario español El País, la máxima funcionaria del Fondo Monetario Internacional dijo: “Trabajamos de forma constructiva con la Argentina” y recordó en ese sentido las dos visitas que realizó el staff del organismo a Buenos Aires y la misión de funcionarias de Economía que mantuvo reuniones en Washington la semana pasada.

Por otra parte, dijo que las negociaciones con el Gobierno argentino durarán “lo que sea necesario” y que el FMI espera que el Poder Ejecutivo “tenga claridad” sobre su plan económico.

“Nuestro compromiso continuará tanto tiempo como sea necesario para que Argentina tenga claridad sobre sus objetivos de medio plazo: queremos trabajar juntos”, remarcó la directora gerente del Fondo.

El Gobierno espera tener cerrado el nuevo acuerdo financiero con el FMI entre marzo y abril para reprogramar la devolución de US$ 45.000 millones del crédito stand by vigente. Esa fecha es clave porque en mayo tendrá lugar un vencimiento por US$ 2.100 millones con el Club de París, un saldo que el Ejecutivo también busca renegociar.

Martín Guzmán afirmó en los últimos días que buscará negociar en paralelo con los países miembros del directorio para facilitar la aprobación del extended fund facility (EFF) en la junta que toma las decisiones en el Fondo Monetario.

Las negociaciones técnicas entre la Casa Rosada y el FMI incluyen distintos ejes, según comentaron desde el Gobierno argentino en las últimas semanas mientras se desarrollaron las conversaciones. Dos de los objetivos más urgentes serán, por un lado, establecer un camino fiscal para recomponer el equilibrio de las cuentas públicas. Este año el déficit primario podría alcanzar el 7%. Por otro, determinar un sendero de recuperación de reservas del Banco Central.

El jefe del Palacio de Hacienda, incluso, adelantó que con mayor cantidad de dólares en las arcas de la entidad monetaria, el Gobierno podría aflojar los controles cambiarios que “hoy son muy defensivos”.

La última visita de funcionarios argentinos estuvo relacionada con el diseño de un programa financiero para el año próximo, que incluya iniciativas para impulsar el desarrollo del mercado de capitales en moneda local. El déficit del año próximo (4,5% del PBI), prevé el Presupuesto 2021, debería ser cubierto en un 40% con colocaciones de bonos en pesos, y el resto con emisiones de pesos del BCRA.

Durante los últimos doce meses, el Poder Ejecutivo continuó pagando trimestralmente los intereses devengados del acuerdo firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri y Christine Lagarde. Desde que asumió su mandato, Alberto Fernández giró al organismo unos USD 1.200 millones. En 2021 esos pagos previsto son mayores.

En febrero comenzaría con otros USD 300 millones pero en septiembre tendría lugar el primer pago fuerte de capital, por casi USD 1.900 millones. A esa altura del año, claro, la Casa Rosada espera tener ya cerrada la reprogramación de pagos.