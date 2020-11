Déficit primario de Argentina registró en octubre su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia

El déficit primario registrado en el décimo mes del año implica un salto del 1057% en relación al resultado positivo de US$ 106,1 millones de octubre de 2019

El déficit fiscal primario de Argentina bajó en octubre pasado hasta llegar a los 81.627 millones de pesos (US$ 1.015,9 millones), el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia de la covid-19, en marzo pasado, informaron este viernes fuentes oficiales.

Sin embargo, el déficit primario registrado en el décimo mes del año implica un salto del 1057,3 % en relación al resultado positivo por 8.527 millones de pesos (US$ 106,1 millones) verificado en octubre de 2019. En tanto, en la comparación con el déficit de septiembre último, el resultado de septiembre mostró una reducción del 51,2 %.

Debido al pago de intereses de la deuda por 31.069 millones de pesos (US$ 386,7 millones), el resultado financiero de octubre fue deficitario en 112.696 millones de pesos (US$ 1.402,6 millones), lo que implica una suba interanual del 75,4 %. Según indicó el Ministerio de Economía en un comunicado, los ingresos totales del sector público nacional totalizaron en octubre 454.326 millones de pesos (US$ 5.654,33 millones), con un alza interanual del 28,1 %, por debajo de la tasa de inflación interanual del 37,2 % registrada en el décimo mes del año.

En su comunicado, a la hora de analizar el comportamiento de los ingresos, el Ministerio de Economía informó que la recaudación tributaria creció en octubre un 38,1% interanual, “registrando por segundo mes consecutivo un incremento interanual por encima de la inflación observada”. En tanto, las llamadas “rentas de la propiedad” del sector público cayeron 1,2% interanual.

En tanto, el gasto primario ascendió en octubre a 535.953 millones de pesos (US$ 6.670,23 millones), con un avance interanual del 54,8%, “que resulta inferior a los observados desde inicio de la pandemia en el mes de marzo del año 2020”, indicó el comunicado.

“La política presupuestaria está transitando por un sendero de normalización consistente con el perfil positivo de la evolución económica en el contexto de la pandemia”, explicó el Ministerio de Economía. Y resaltó que le permitió devolverle al Banco Central alrededor de 125.000 millones de pesos (US$ 1.555,69 millones) en concepto de adelantos transitorios y mejorar así la composición del financiamiento al Tesoro.

La economía argentina lleva dos años en recesión, con una caída del PIB del 2,5% en 2018 y del 2,2% en 2019, y ocho anteriores sin crecimiento. Para 2020 el gobierno proyecta un derrumbe del 12,1%. Argentina registró el año pasado un déficit fiscal primario de 95.121,6 millones de pesos (US$ 1.149,5 millones), lo que equivale a 0,44% del PIB del país.

El proyecto de Presupuesto 2021 presentado el mes pasado por el gobierno, estima que el déficit primario será equivalente al 8,3% del PIB en 2020 y al 4,2% del PIB el próximo año. En tanto, prevé un resultado financiero negativo equivalente al 10,3 % del PIB para 2020 y al 5,7 % del PIB para 2021.