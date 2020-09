Maduro suspende interdicción al partido de Capriles que participará en elecciones de diciembre

La justicia suspendió la intervención al partido Primero Justicia (PJ), luego que el ex candidato presidencial Henrique Capriles, alentara la participación en las elecciones parlamentarias

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó en su sitio web que su Sala Constitucional suspendió “la medida cautelar de tutela constitucional contenida en el numeral 2 del dispositivo tercero de la sentencia N° 0072 de fecha 16 de junio de 2020”.

La justicia de Venezuela suspendió la reciente intervención al partido opositor Primero Justicia (PJ), uno de cuyos principales referentes, el ex candidato presidencial Henrique Capriles, alienta la participación en las elecciones parlamentarias de diciembre contra la opinión de la mayoría de la dirigencia opositora, lo que ahondó las diferencias dentro de este sector.

Esa medida fue la que dispuso la intervención de PJ y nombró una conducción partidaria encabezada por José Brito, uno de los diputados denunciados a fin del año pasado de haber sido cooptados por el gobierno para intentar impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).

Por esos mismos días, el TSJ intervino también Acción Democrática (AD) y Voluntad Popular (VP), que junto a PJ son tres de los cuatro partidos opositores con mayor cantidad de afiliados, del mismo modo que lo había hecho meses atrás con el socialcristiano Copei, el marxista Bandera Roja y los ex aliados chavistas Podemos y Patria Para Todos (PPT).

La resolución de dejar sin efecto la intervención a PJ se produjo dos días después que Capriles hiciera pública su decisión de alentar la concurrencia opositora a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre próximo bajo los argumentos que no se debe “regalar la AN a (el presidente, Nicolás) Maduro” y que “si el régimen deja una rendijita, hay que meter el pie”.

Días atrás, fuentes políticas venezolanas habían anticipado la voluntad de Capriles -que siempre representó a los sectores más moderados de la oposición y a menudo quedó enfrentado con VP, el partido del cual surgió Guaidó- de impulsar una lista de candidato a las elecciones de diciembre por fuera de PJ y a través de un partido llamado La Fuerza del Cambio.

La Fuerza del Cambio fue creado en 2013 pero solo participó de comicios municipales a partir de 2018, cuando PJ estaba inhabilitado para concurrir en algunos distritos. Incluso, Capriles venía analizando la posibilidad de renunciar a PJ y afiliarse a La Fuerza del Cambio, según una fuente próxima al dirigente citada por el diario digital regional Panam Post.

No obstante, hasta ahora Capriles no podría aspirar a una banca en la AN porque es uno de las decenas de dirigentes opositores inhabilitados por el gobierno para postularse a cargos electivos que no fueron incluidos entre las 110 personas indultadas el lunes pasado por Maduro.

La postura de Capriles profundizó la disidencias dentro de la oposición, configurada básicamente por un sector muy mayoritario encolumnado detrás de Guaidó -que, con la firma de 27 partidos, incluido PJ, anunció que no concurrirá a las elecciones parlamentarias-, y otros dos pequeños, uno más radical y otro que desde alrededor de un año es en los hechos aliado del gobierno chavista.

“Es un tema duro y doloroso porque afecta la unidad, y estamos haciendo un esfuerzo para procesarlo con madurez”, afirmó el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, y remarcó que “PJ ratifica la línea acordada entre 27 partidos de no participar” de las elecciones de diciembre, según el diario digital Efecto Cocuyo.