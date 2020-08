Gobierno de Falklands ha adquirido la mitad de fardos de lana sin vender

La proporción del volumen de lana adquirido por el gobierno de las Islas es de un 50%, que incluyen 4,198 fardos de un total de 8,593 (Foto Nuala Knight)

Sesenta y siete predios rurales han aceptado la oferta del gobierno de las Islas Falkland, FIG, de comprar la zafra de lana, como parte de las medidas de apoyo al sector agropecuario, resultado del embate de la pandemia del Covid-19.

Algunos productores laneros administran más de un predio, “razón por la cual la estadística pueda parecer menor que la esperada” explicó la legisladora electa de las Falklands, MLA Teslyn Barkman, quien respondiera una pregunta a propósito del tema por parte de otro legislador MLA Roger Spink durante la sesión del jueves de la Asamblea Legislativa.

La proporción del volumen adquirido por el gobierno de las Islas es de un 50% de la lana sin vender (4,198 fardos de un total de 8,593, que se corresponden a 8,475 de la zafra 2019/20, más 118 remanente de la zafra 2018/19). Se estima que un 71% de la zafra lanera permanecía sin vender al momento que se lanzó el Sistema de Apoyo Lanero.

En cuanto al costo total de la operación de apoyo, el desembolso ha sido de £2,513.000. La legisladora MLA Barkman informó que al 16 de julio el desembolso a los productores rurales alcanzó £1,227,514. Agregó que para fines de julio ya se tendría que haber cumplido con todas las compras.

Dos agentes laneros han sido designados para la venta de la lana adquirida bajo el Sistema, Falklands Wool Growers Ltd. y Falkland Islands Wool Co Ltd.

El Departamento de Agricultura de las Falklands estará trabajando en el tema ventas en las semanas venideras, al igual que almacenamiento, para asegurarse que haya suficiente espacio para acomodar lana sin vender de la zafra 2019/20 y cualquier otros fardos que se acumulan de la zafra 2020/21, concluyó resumiendo la legisladora MLA Barkman.