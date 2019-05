Se desploma el precio de la soja en Chicago por la pugna EE.UU./China

La oleaginosa llegó en la jornada a bajar un 1,6% a US$ 299,93 por tonelada, cerca de su menor valor en más de una década

El precio de la soja no logra encontrar un piso en el mercado de Chicago, para ceder este lunes por séptima jornada consecutiva, en una jornada marcada por la volatilidad en las plazas de referencia después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles sobre China.

La oleaginosa llegó en la jornada a bajar un 1,6% a US$ 299,93 por tonelada, cerca de su menor valor en más de una década. Sin embargo, se recuperó levemente para cerrar en US$ 300,39 (-1,47%). A su vez, el maíz perdió un 2,04% a US$ 140,05, mientras que el trigo culminó estable a US$ 157,27.

Trump elevó fuertemente la presión sobre China el domingo para alcanzar un acuerdo comercial, al anunciar que aumentará los aranceles sobre bienes del gigante asiático valorados en 200.000 millones de dólares.

La soja viene de acumular cuatro semanas seguidas de pérdidas, debido a que los retrasos en la siembra de maíz por las lluvias podrían llevar a los agricultores de EE.UU. a destinar más hectáreas a la oleaginosa, a pesar de la débil demanda de China. Gran parte de la atención del mercado está puesta en el clima en la zona central, debido a que la siembra ya está por debajo del ritmo normal.