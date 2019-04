Vázquez sobre la crisis militar en Uruguay: “Asumo toda mi responsabilidad política”

Tabaré Vázquez, al asumir la responsabilidad política, afirmó que él y toda la jerarquía se podrán a disposición de la Justicia.

Vázquez también pidió la renuncia de los tres miembros del Tribunal de Honor, entre los cuales se encuentra el recién nombrado Comandante del Ejercito, José González La firma del presidente había quedado estampada avalando el fallo del Tribunal de Honor que juzgó la conducta de los ex represores de la dictadura

El presidente Tabaré Vázquez respondió por la crisis militar que desembocó en la destitución de la cúpula de la Defensa de Uruguay este lunes y se puso a disposición de la justicia al asumir su responsabilidad política en este episodio, que calificó de “grave”.

A pesar de que firmó la homologación del fallo del Tribunal de Honor, el presidente de la República admitió en una entrevista televisiva a VTV Noticias que nunca leyó el expediente en el que el ex militar José Nino Gavazzo admitía haber arrojado, en marzo de 1973 –durante el auge militar que desembocó en la dictadura, – el cadáver del militante guerrillero Roberto Gomensoro al río Negro, al centro del país. La información se había divulgado en El Observador el sábado y se da tres semanas después de que el ex Comandante del Ejercito, Guido Manini Ríos, fuera destituido por el presidente al cuestionar el proceder del Ejecutivo.

Los principales dirigentes del izquierdista partido gobernante, el Frente Amplio (FA), aplaudieron el actuar de Vázquez después de un fin de semana crítico, durante el cual el oficialismo había exigido cambios en el Ejército. Desde la oposición, varios dirigentes también reclamaron que lo sucedido tuviera consecuencias políticas.

Según supo MercoPress, el tema está siendo tratado a nivel ejecutivo entre las dirigencias de los Partidos opositores. Varios dirigentes pidieron que lo sucedido tuviera consecuencias políticas y cuestionaron el accionar de Vázquez.

Vazquez junto al ex Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Foto: Foco Uy / Gastón Britos

El presidente dijo que firma unas 50 resoluciones administrativas al día y no las lee por completo. “Yo no puedo estar leyendo 50 expedientes. Yo no homologué lo que actuó el Tribunal, homologué parte del fallo y no homologué otro“, dijo aclarando cómo fue que se actuó desde Presidencia en esta instancia.

Según fuentes dentro del ejecutivo, el presidente responsabilizó principalmente a quien firmó junto a él la resolución al ministro interino de defensa, Daniel Montiel, al cual se le pidió firmar su carta de renuncia este lunes. Vázquez también pidió la renuncia de los tres miembros del Tribunal de Honor –entre los cuales se encuentra el actual Comandante del Ejercito, José González– y del titular del Ministerio de Defensa, Jorge Menéndez, quien se encontraba ausente de su cartera ya que actualmente se encuentra luchando contra un cáncer terminal.

Aunque su firma había quedado estampada avalando el fallo del Tribunal de Honor que juzgó la conducta de Gavazzo y Jorge ”Pajarito” Silveira, el presidente, según recoge la prensa uruguaya, no sabía que las actuaciones incluían la reveladora confesión de Gavazzo, así como una declaración de Silveira que lo culpaba de esa muerte. Esa información, en tanto, estaba contenida en el expediente de lo actuado por el Tribunal de Honor que recibió Presidencia en febrero.

“Los hechos ocurridos son graves, y el desenlace de los mismos también”, tuiteó el diputado del opositor Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, el cual exigió al presidente hablar públicamente sobre el tema para dar explicaciones sobre sus “actos, decisiones y omisiones”.

Por otro lado, Vázquez dijo que “evidentemente hasta este momento donde declara Gavazzo había un pacto de silencio” y que queda claro que “hubo torturas, muertes y desapariciones” y que “ahora uno de los actores principales lo reconoce (…) No hay suposiciones, es la realidad”.

El mandatario, al asumir la responsabilidad política, afirmó que él y toda la jerarquía se podrán a disposición de la Justicia.

“Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo”, dijo el ex represor y ex militar José Gavazzo sobre la desaparición de Gomensoro. Estas confesiones podrían no ser las únicas y ahora las actas del juicio militar serán examinadas detenidamente. Gavazzo se encuentra actualmente en prisión domiciliaria.