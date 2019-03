Temer se negó a declarar, pero sí lo hizo el ex ministro Moreira Franco

La defensa del ex mandatario avisó a la Fiscalía General que Temer se mantendría en silencio

No hubo declaraciones. Esa fue la consigna que adoptó el ex Presidente brasileño Michel Temer, durante un interrogatorio tras ser detenido el jueves en el marco del caso Lava Jato. No es algo nuevo, ya que según consigna G1, la defensa del ex Mandatario avisó a la Fiscalía General que él se mantendría en silencio.

No obstante, quien sí habló fue ex ministro de Minería de Temer, Wellington Moreira Franco, quien también fue detenido el jueves y negó haber recibido el pago de sobornos.

La fiscal Fabiana Schneider aseguró que sólo Moreira dio declaraciones, a diferencias de Temer y de Joao Batista Lima Filho, el coronel amigo del ex jefe de Gobierno, quien también estaría implicado en las acusaciones.

En sus dichos, aparte de negar haber recibido sobornos, Moreira dijo que Lima cuidaba Argeplan, empresa de arquitectura e ingeniería, que obtuvo la licitación de la planta nuclear Angra 3.

Según las investigaciones, se cree que el grupo vendedor pertenece a Temer. Tanto Moreira Franco como Lima fueron llevados a comparecer ante la justicia este viernes, luego de pasar la noche en una cárcel de Río de Janeiro. El propio ex Mandatario debió pasar por el mismo proceso en otra habitación del recinto penal.

Al mismo tiempo, el medio brasileño menciona que el ex Mandatario fue visitado por su ex ministro secretario de Gobierno, Carlos Marun, en donde aseguró que “en este momento, lo que digan los jueces o fiscales no me interesa”, agregando que “en ningún momento, pueden probar algo que justifique la prisión preventiva” que mantiene Temer en la actualidad.