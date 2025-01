Ciudadano argentino entre los fallecidos en el río Potomac

El adolescente chileno de 13 años, se dedicaba, como casi la mitad de los pasajeros del avión, al patinaje artístico y había asistido a un evento en Kansas

Las autoridades estadounidenses anunciaron este jueves que no había supervivientes en la colisión en pleno vuelo entre un avión de American Airlines y un helicóptero del Ejército cerca del aeropuerto Ronald Reagan National de Washington DC. Entre los fallecidos se encuentran un ciudadano argentino y su hijo chileno. En el avión viajaban 60 pasajeros y 4 tripulantes, mientras que en el helicóptero viajaban 3 efectivos militares.

El ciudadano argentino era contador egresado de la Universidad de Buenos Aires y se había mudado a Estados Unidos, donde trabajaba como presidente de una empresa energética con sede en Arlington, Virginia, a pocos kilómetros del aeropuerto. Había vivido durante años en Chile. Su hijo asistía a la Escuela Argentina, en las afueras de Washington, donde estudian los hijos de familias argentinas residentes en la capital estadounidense. La esposa del hombre y madre del niño los esperaba en el aeropuerto Reagan.

El joven chileno de 13 años había participado en una prueba de patinaje artístico. Hubo otras víctimas de la comunidad de patinaje de Virginia que se habían desplazado a Kansas para asistir a los Campeonatos de Patinaje Artístico de EE.UU. Prevagen 2025 y a un campo de entrenamiento. También figuraban la destacada pareja de patinadores rusos Evgenia Shishkova (52) y Vadim Naumov (55), que habían ganado una medalla de oro en la Copa del Mundo de 1994 en Shiba (Japón). También ganaron una medalla de plata en 1995 y una de bronce en 1993, además de cinco medallas en los Campeonatos de Europa y dos en los Juegos Olímpicos de Invierno. Según The Washington Post, al menos 20 de los pasajeros eran patinadores artísticos o entrenadores. “Estos atletas, entrenadores y familiares regresaban a casa desde el Campamento Nacional de Desarrollo celebrado junto con los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos en Wichita, Kansas”, dijo en un comunicado US Figure Skating, la organización que supervisa este deporte en todo el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó la ocasión para criticar a Barack Obama Joseph Biden por las circunstancias que llevaron al accidente, citando la ineficacia de las políticas de diversidad promovidas durante esas administraciones demócratas. “Hubo un problema con el piloto desde el punto de vista del helicóptero”, dijo Trump. “Tengo helicópteros. Pueden detenerse muy rápidamente. Él tenía la capacidad de subir o bajar, de girar, y el giro que hizo no fue el correcto, obviamente. De hecho, hizo prácticamente lo contrario de lo que se le había ordenado”, añadió. Trump también dijo que su Gobierno había estado en contacto con funcionarios rusos para la repatriación de los cadáveres. “Parece que el accidente podría haberse evitado”.

“El avión estaba en una línea de aproximación perfecta y rutinaria al aeropuerto. El helicóptero se dirigió directamente hacia el avión durante un largo periodo de tiempo. Era una NOCHE CLARA, las luces del avión estaban encendidas, ¿por qué el helicóptero no subió o bajó, o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero lo que tenía que hacer en lugar de preguntarle si había visto el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. NO ES BUENO!!!” publicó Trump en sus redes sociales.

El helicóptero militar Black Hawk realizaba un vuelo de entrenamiento y su tripulación era “bastante experimentada”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mientras que el jefe del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Distrito de Columbia, John Donnelly, anunció que probablemente no había supervivientes. “En este momento estamos pasando de una operación de rescate a una operación de recuperación” de los cadáveres, admitió.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, coincidió con Trump: El accidente “podría haberse evitado”, subrayó al tiempo que explicó que, según todos los indicios, no había nada inusual ni en la aproximación del avión de American Airlines ni en la trayectoria de vuelo del helicóptero militar.