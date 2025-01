Trump invoca “excelencia militar” para prohibir transexuales en las Fuerzas Armadas

Las medidas de Trump en este sentido durante su primera presidencia fueron frenadas por una serie de sentencias judiciales. Se espera una nueva tanda en los próximos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que “expresar una falsa 'identidad de género' que difiere del sexo de una persona no puede cumplir con los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar” al firmar una serie de órdenes ejecutivas que conducen a la prohibición de que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas de su país.

“La búsqueda de la excelencia militar no puede diluirse para dar cabida a agendas políticas u otras ideologías perjudiciales para la cohesión de la unidad”, añadió el líder republicano. “Recientemente, las Fuerzas Armadas se han visto afectadas por una ideología de género radical para apaciguar a activistas a los que no les importan los requisitos del servicio militar, como la salud física y mental”, señaló también el mandatario.

“Más allá de las intervenciones médicas hormonales y quirúrgicas implicadas, adoptar una identidad de género incompatible con el sexo de una persona entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado”, prosiguió, en línea con su mensaje el día de su investidura de que “la política oficial del Gobierno de EEUU será que solo hay dos géneros, masculino y femenino.”

Asimismo, Trump subrayó que “los sexos no son cambiables y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible.” Además, la administración republicana modifcó el término “género” por “sexo”, que es “la clasificación biológica inmutable de un individuo.”

A pesar del revuelo mediático, la medida de Trump solo afecta a un pequeño porcentaje de personas en servicio, lo que no impidió que recibiera duras críticas alegando que hay transexuales que llevan años sirviendo con éxito.

El recién nombrado secretario de Defensa, Pete Hegseth, que escribió en su libro “War on Warriors” que “nunca se debería permitir servir a las personas transgénero”, ha recibido un plazo de 60 días para actualizar las normas médicas para el alistamiento y la reincorporación.

Las instrucciones del presidente republicano también impiden a los varones utilizar o compartir las instalaciones para dormir, cambiarse o bañarse destinadas a las mujeres y viceversa.

Analistas militares han comparado la medida de Trump con la política “Don't Ask, Don't Tell” (no preguntes, no cuentes) del expresidente Bill Clinton, por la que se permitía a los homosexuales servir siempre que no se hablara públicamente de su orientación sexual.

Durante su primera presidencia (2017-2021), los esfuerzos de Trump por suprimir a los transexuales se vieron frenados por una serie de sentencias judiciales. En consecuencia, el Pentágono permitió la continuidad de quienes ya estaban en actividad pero prohibió nuevos alistamientos de personas en estos grupos. Cuando Joseph Biden asumió en 2021, anuló la prohibición de Trump. Además, se cubrieron los gastos médicos de los soldados en transición.