Misión del FMI se va de Buenos Aires pero las conversaciones continuarán

No hay plazo para el nuevo entendimiento entre Argentina y el FMI, dijo Adorni

El equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó este lunes su misión en Buenos Aires afirmando que las negociaciones para un nuevo préstamo continuarán. Los enviados de la directora gerente Kristalina Georgieva mantuvieron reuniones con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y otros altos funcionarios de la administración libertaria, tras las cuales consideraron que se habían logrado algunos avances.

“Una misión del FMI visitó Buenos Aires la semana pasada para avanzar en las conversaciones sobre un nuevo programa. El diálogo fue muy constructivo y positivo. Los equipos técnicos seguirán hablando en las próximas semanas”, dijeron fuentes del FMI. La misión técnica encabezada por el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, permaneció en la capital argentina durante una semana.

El Gobierno Libertario del presidente Javier Milei espera que el nuevo entendimiento esté operativo en abril, pero se resiste a hablar de plazos. Incluso Milei admitió que el nuevo importe del préstamo no era la cuestión principal, sino la secuencia de los desembolsos.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, reconoció que no había una fecha cierta para la firma del acuerdo con el FMI, al tiempo que insistió en que esperaba que fuera este año. “El acuerdo va a estar porque no ha habido otro momento en el que un Gobierno argentino hiciera lo que tenía que hacer y pusiera las cuentas en orden”, señaló. No obstante, admitió que la incertidumbre que se extiende más allá de un año “no es satisfactoria”, ya que los mercados permanecen atentos a los últimos acontecimientos económicos en Buenos Aires.

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Alejandro Werner advirtió que “no firmar un nuevo acuerdo colocaría a Argentina en una situación financiera muy delicada”. En su opinión, los primeros logros económicos de la administración Milei son alentadores, pero no aseguran una recuperación sin sobresaltos para un país que afronta este año vencimientos de hasta 8.000 millones de dólares con el FMI y otras instituciones internacionales.