Sheinbaum no asistirá a la cumbre de la Celac en Tegucigalpa

La mandataria mexicana rebajó su tono hacia la Casa Blanca, quizá tras la indigna marcha atrás de Gustavo Petro en sus exigencias a Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, admitió este martes que no asistirá a la cumbre “de emergencia” de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) convocada para el 30 de enero por la hondureña Xiomara Castro en respuesta a las deportaciones masivas por parte de la administración republicana de Estados Unidos, partidaria de imponer arancelles del 25% a los productos de México y Canadá.

Se cree que Sheinbaum, que la semana pasada subrayó la importancia de la Celac como una alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington y se comprometió a buscar la “unidad de América Latina” frente a las medidas del Gobierno estadounidense, fue disuadida por lo ocurrido con el colombiano Gustavo Petro. El exguerrillero sudamericano se enredó en un tira y afloja con el presidente de EE UU, Donald Trump, por los vuelos de deportación, pero acabó cediendo a todas las exigencias de Washington, aunque al precio del cierre temporal de los servicios consulares en Bogotá, lo que dejó a muchos colombianos sin poder obtener su visado estadounidense. La Celac no incluye a Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum cambió así su tono desafiante tras conversaciones con Castro, Bernardo Arévalo (presidente de Guatemala) y Luiz Inácio Lula da Silva (presidente de Brasil) y concluyó que no asistiría a la reunión híbrida de Tegucigalpa (presencial y telemática) e insistió en que el canciller Juan Ramón de la Fuente podría representar a México en su lugar. No obstante, reafirmó su apoyo a las naciones latinoamericanas y, en particular, a la Celac: “Siempre nuestra solidaridad y coordinación también con los gobiernos de América Latina”, señaló. Por su parte, Petro, quien pronto recogerá la presidencia rotativa de la Celac de manos de Castro, confirmó su presencia en el evento regional de alto nivel.

”Me voy a reunir con el Canciller (Juan Ramón), él me va a explicar las conversaciones que se tuvieron ayer para ver lo de la reunión. En lo personal, yo no asistiría, asistiría el canciller y vamos a ver si se da, están en esa definición“, explicó Sheinbaum.

”Convoco urgentemente a una reunión de presidentes y jefes de Estado; el próximo jueves 30 de enero“, publicó Castro en X el pasado fin de semana. Está previsto que la reunión se centre en ”migración“, ”unidad latinoamericana y caribeña“ y ”medio ambiente.”