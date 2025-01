Argentina retira a su embajador en Montevideo por “razones de servicio”

García Moritán había sido designado en febrero del año pasado bajo la dirección de la entonces canciller Diana Mondino

El embajador Martín García Moritán fue apartado de la misión argentina en la capital uruguaya y conminado a regresar a Buenos Aires, según el Decreto Presidencial 29/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida fue adoptada a poco más de un mes de la asunción del presidente electo Yamandú Orsi, el 1 de marzo. El diplomático de carrera había sido designado el 19 de febrero de 2024.

Sin un sucesor a la vista, se espera que el gobierno libertario de Javier Milei elija cuidadosamente al próximo embajador. Según el decreto presidencial, García Moritán regresará al Palacio San Martín (sede de la Cancillería).

García Moritán es abogado por la Universidad de Buenos Aires y se incorporó a la carrera diplomática en 1983. Se desempeñó en la Misión Especial ante la Santa Sede durante el conflicto fronterizo argentino-chileno del Beagle (1984) y en las representaciones diplomáticas de la República Federativa del Brasil (1987-92), en Bolivia (1993-94), Misión de la República Argentina ante las Naciones Unidas (1994-97), Cónsul en Recife, República Federativa del Brasil (1997-99), Misión de la República Argentina ante las Naciones Unidas (2003-09) y Comisario General del Pabellón Argentino en la Exposición Universal de Shanghái 2010, entre otros cargos.

Según medios porteños, el canciller Gerardo Wertehin está reestructurando su equipo tras reemplazar a Diana Mondino, quien fue despedida por Milei el 31 de octubre de 2024 por no conducir con los lineamientos libertarios. Mientras Milei pretendía alinear a Buenos Aires con Washington y Tel Aviv contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, Argentina votó en la ONU a favor de un documento elaborado por La Habana que defiende “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagradas en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”, lo que motivó la salida de Mondino. Es natural que los funcionarios designados por ella sean apartados paulatinamente de sus cargos, explicó una fuente diplomática en la capital argentina.