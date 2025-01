Paraguayos acuden en masa a centros de vacunación contra fiebre amarilla

La vacunación es obligatoria para los paraguayos que viajen a Brasil, Bolivia, Colombia, Guyana y Perú

Las autoridades sanitarias paraguayas informaron de un aumento en la demanda de la vacuna contra la fiebre amarilla por parte de personas interesadas en viajar a Brasil para la temporada de verano.

“Un promedio de 200 personas vienen diariamente a recibir la vacuna y el certificado correspondiente” en el centro de vacunación de la Región Sanitaria 18 de Paraguay, dijo a la prensa el coordinador César Cazal. El certificado de vacunación es necesario para entrar y salir de Paraguay. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que una sola dosis de vacuna contra la fiebre amarilla proporciona inmunidad de por vida. Sin embargo, la gente sigue presentándose para una nueva inyección porque ha perdido el certificado o porque desconoce la duración de la inmunidad.

De ahí que Cazal insistiera en que es posible demostrar la vacunación mediante un certificado digital o impreso, por lo que no es necesario revacunar a los ya inmunizados que han perdido su carnet.

Se han registrado casos de fiebre amarilla en distintas zonas de Brasil. Se trata de una enfermedad vírica grave transmitida por la picadura de mosquitos. El Certificado Internacional de Vacunación es válido para siempre, pero se aconseja a los viajeros que se vacunen al menos 10 días antes de partir.

Los expertos sanitarios también recomiendan llevar ropa de manga larga y colores claros, además de aplicar repelente con la frecuencia indicada en los envases del producto. Redes mosquiteras o el uso del aire acondicionado también son una buena estrategia.

Los casos de fiebre amarilla son frecuentes en zonas selváticas como el Amazonas o Mato Grosso. Sin embargo, ha habido casos de fiebre amarilla en zonas costeras de los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Bahía y el noreste. En los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, los expertos brasileños no recomiendan la vacunación.

Los síntomas de la fiebre amarilla incluyen fiebre, dolor de cabeza, piel amarilla, dolores musculares, cara, lengua y ojos rojos, convulsiones y vómitos. Se aconseja a los pacientes que sufran cualquiera de estos signos que acudan rápidamente al médico.

En este escenario, el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud Pública de Paraguay, Luis Cousirat, instó a los viajeros a vacunarse al menos 10 días antes del viaje. “Las vacunas están disponibles en el Ministerio de Salud, donde también se emiten los certificados internacionales de inmunización, necesarios para reingresar al país”, explicó.

Según el protocolo vigente, los paraguayos o extranjeros residentes que no cumplan con esta medida sanitaria deberán someterse a una cuarentena obligatoria de seis días al regresar a Paraguay. Además, los extranjeros no residentes no pueden ingresar al país sin el certificado, que debe haber sido emitido al menos 10 días antes del ingreso.

La vacunación también es obligatoria para los paraguayos que viajen a Bolivia, Colombia, Guyana y Perú. Pero la lista de países podría ampliarse según las actualizaciones epidemiológicas de la OPS/OMS.