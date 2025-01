Funcionaria argentina quiere que el Campeonato de Fútbol Sub-20 no se juegue en Venezuela

Los miedos de Bullrich demuestran que en el fondo en Buenos Aires no hay esperanzas de un cambio de gobierno en Caracas

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, insistió este miércoles en que el próximo Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20, que se jugará en Venezuela, debería celebrarse en otro lugar dada la inseguridad que el régimen bolivariano del presidente Nicolás Maduro representaría para la delegación argentina y otras, teniendo en cuenta la detención el mes pasado del cabo primero de la Gendarmería Nacional Nahuel Gallo, acusado de espionaje por planear el asesinato de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Roldríguez.

Caracas ha roto los lazos diplomáticos con muchos países sudamericanos, como Argentina, Paraguay y Perú. En esa condición, no representa la mejor opción para una competencia continental, argumentó Buenos Aires. Bullrich también sostuvo que si las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no cambian de opinión en cuanto a la sede, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no debería enviar un equipo.

“Argentina no va a mandar chicos donde puedan ser secuestrados. La Conmebol tendrá que pensarlo o tendrá que cambiar la sede”, dijo Bullrich a medios venezolanos. “Estamos trabajando en un protocolo para que quede claro cuáles son los lugares donde un argentino corre riesgo. No podemos exponer a nuestros jóvenes en un lugar donde puedan ser tomados como rehenes”, agregó.

A pesar de la reconocida condición de agente de la ley de Gallo, que los futbolistas no compaen, Bullrich teme que el régimen bolivariano pudiera argumentar cualquier cosa y decir que “hemos enviado a un policía disfrazado de futbolista; es un riesgo inaceptable”.

El evento está programado del 23 de enero al 16 de febrero. En breve se conocerá la decisión de la Conmebol al respecto. El torneo sirve de fase clasificatoria para el Mundial de Chile ntre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Según fuentes de la AFA y la Conmebol citadas por medios argentinos, las declaraciones de Bullrich no han modificado la postura de los organismos rectores del fútbol respecto a las cinco sedes venezolanas del evento: dos en Caracas, una en Cabudare, una en Valencia y otra en Puerto La Cruz.

Si bien las advertencias de Bullrich parecen haber caído en saco roto, también son una señal de que, en el fondo, el Gobierno argentino no prevé cambios tras la toma de posesión del viernes, en la que tanto el presidente en funciones, Nicolás Maduro, como el candidato opositor Edmundo González Urrutia tienen previsto jurar para el mandato 2025-2031.