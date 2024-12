Avión brasileño de Azerbaijan Airlines, dañado desde el exterior

Mientras se barajan varias teorías sobre las causas probables del accidente del vuelo J2-8243 de Azerbaijan Airlines en Kazajstán, una cosa parece segura: el avión Embraer E-190 de fabricación brasileña fue dañado desde el exterior, lo que causó al menos 38 muertos y 29 supervivientes, algunos de los cuales se encuentran en estado grave.

Representantes de Embraer ya han llegado al lugar del siniestro para cooperar en la investigación.

Cuatro fuentes citadas por Reuters afirmaron que las defensas aéreas rusas derribaron por error al avión. Según versiones en Moscú, se le impidió aterrizar en Grozny debido a un ataque con drones desde Ucrania. Azerbaijan Airlines emitió un comunicado el viernes mencionando “interferencias externas, físicas y técnicas”.

Full video of the Azerbaijan Airlines plane crash from today.



It shows the pilot trying to save the flight and then crashing in a fireball where miraculously close to 30 of the 67 aboard reportedly survived.



Video after the crash shows evidence of what could be bullet holes. pic.twitter.com/sXnM4AFk1x